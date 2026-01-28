En ce moment Tant pis pour elle Charlotte CARDIN
Près de Dieppe. Sa voiture fait une chute de cinq mètres, un sexagénaire grièvement blessé transféré aux urgences

Sécurité. Un conducteur de 60 ans a fait une sortie de route sur la D56 à Arques-la-Bataille, mardi 27 janvier. L'homme a été transporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen.

Publié le 28/01/2026 à 08h27 - Par Gilles Anthoine
Victime d'une sortie de route à Arques-la-Bataille, un conducteur de 60 ans a été transporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen. - Illustration

Un accident de la circulation s'est produit mardi 27 janvier vers 15h, dans la forêt entre Arques-la-Bataille et Saint-Nicolas-d'Aliermont.

La voiture a fini dans le fossé, sur le toit

Un automobiliste de 60 ans a perdu le contrôle de sa voiture sur la D56, sur la commune d'Arques-la-Bataille. Le véhicule a fini sa course à cinq mètres en contrebas de la chaussée, sur le toit.

Le conducteur a été transporté en urgence absolue par l'hélicoptère Viking du Samu vers le CHU de Rouen.

