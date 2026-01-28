Près de Dieppe. Sa voiture fait une chute de cinq mètres, un sexagénaire grièvement blessé transféré aux urgences

Un accident de la circulation s'est produit mardi 27 janvier vers 15h, dans la forêt entre Arques-la-Bataille et Saint-Nicolas-d'Aliermont.

La voiture a fini dans le fossé, sur le toit

Un automobiliste de 60 ans a perdu le contrôle de sa voiture sur la D56, sur la commune d'Arques-la-Bataille. Le véhicule a fini sa course à cinq mètres en contrebas de la chaussée, sur le toit.

Le conducteur a été transporté en urgence absolue par l'hélicoptère Viking du Samu vers le CHU de Rouen.