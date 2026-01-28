Calvados. Il visait 1 300€, il a déjà récolté 6 000€ : pari réussi pour ce lycéen qui marche 32km chaque jour

Il peut offrir déjà presque une cinquantaine de vélos. Depuis lundi 26 janvier, Mathis Vérité marche pour se rendre à son lycée. De son domicile situé à Troarn jusqu'à son lieu d'études à Caen, il avale 16km le matin, puis 16km le soir, à pied. Une initiative pensée pour mettre en lumière ces enfants dans le monde qui marchent des heures pour se rendre à l'école.

"Si on fait plus, c'est incroyable"

Ce défi, le jeune homme de 18 ans se l'est lancé pour une durée de trois semaines. Avec un objectif : récolter des fonds, via une cagnotte, permettant à l'association Enfants du Désert d'acheter des vélos à des enfants marocains, notamment, leur permettant d'aller bien plus vite à l'école. Un vélo coûte environ 130€. "Je me suis lancé comme objectif de récolter 1 300€, ce qui représente 10 vélos. Si on fait plus, c'est incroyable", nous affirmait le lycéen juste avant de s'élancer.

Plus de 6 000€

Deux jours plus tard, mercredi 28 janvier, voilà que sa cagnotte affichait le montant de 6 091€, offerts par 134 dons différents. De quoi, pour le moment, offrir 46 vélos à des enfants dans le besoin. Et il reste à Mathis Vérité encore plusieurs jours pour faire grimper sa cagnotte !