Gymnastique rythmique. Neuf jeunes de Bonsecours au championnat de France

A l'ASCB (Association sportive et culturelle de Bonsecours), la gymnastique rythmique (GR), mélange de danse et d'adresse, a le vent en poupe. Ici, les gymnastes manient cinq engins : la corde, le cerceau, le ruban, le ballon et les massues. Contrairement à la gym artistique qui utilise des agrès comme les barres ou la poutre, la GR se pratique au sol et en musique.

Une ancienne professionnelle aux manettes

Depuis trois ans, le club est dirigé par Jianyue Wu. Ancienne gymnaste professionnelle en Chine, elle transmet aujourd'hui son expérience aux jeunes de Bonsecours avec une idée précise : "On ne cherche pas le résultat mais que les filles s'améliorent et s'amusent." Pour réussir, il faut de la discipline. Les plus jeunes s'entraînent 11h par semaine car la GR est très exigeante : "Les petites s'exercent plusieurs fois par semaine car au début, le plus dur, c'est la souplesse mais ça s'apprend", explique la coach. Un rythme qu'a su prendre Manon Edeline, gymnaste rythmique depuis trois ans : "Je m'entraîne 11h à 12h par semaine. C'est une passion. J'aime pratiquer et j'arrive à m'organiser avec le collège." En plus des entraînements la semaine, il faut compter les stages d'été. "On apprend nos chorégraphies durant cette période, explique la jeune athlète. C'est huit heures par jour, du lundi au vendredi, pendant trois semaines."

Le stress du grand jour

Pour le championnat de France, disputé du vendredi 30 au dimanche 1er février au Kindarena, à Rouen, neuf filles du club ont réussi à se qualifier après avoir franchi les étapes départementales, interdépartementales et régionales. Parmi elles, Marissa Garcia, 11 ans, participe pour la quatrième fois à l'événement : "Il y a beaucoup de monde, c'est impressionnant et c'est énormément de stress." Le plus difficile reste de gérer la pression. En compétition, tout se joue en seulement 1min30, comme le dit Lilou Leroy, qui pratique la discipline depuis plus de neuf ans : "C'est un mélange de technique et d'émotion. Il faut bien lier les éléments corporels, les difficultés (souplesse, sauts, pivots et l'équilibre) avec l'engin sur la musique." La jeune athlète est classée dans la catégorie A en 14/15 ans, considérée comme la meilleure catégorie de gymnastes hors pôle espoir.

Que ce soit en individuel ou en Coupe des clubs (quatre filles du club de Bonsecours rassemblent leur résultat de passage pour ne faire qu'une note pour le club), l'objectif pour ces jeunes athlètes est simple, "donner le meilleur d'elles-mêmes devant le public, sans avoir de regrets", conclut Jianyue Wu.