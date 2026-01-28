Maromme. Fausse alerte incendie à France Travail, ex-Pôle Emploi, 36 personnes évacuées par précaution

A 9h40, les secours sont alertés pour un feu présumé dans un ERP (Etablissement recevant du public) situé rue des Martyrs de la Résistance, à l'agence France Travail, ex-Pôle Emploi, de Maromme. L'appel fait état du déclenchement d'une alarme incendie, avec présence de public sur site.

A l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'origine de l'alerte semble localisée dans un local technique, accompagnée d'une odeur de brûlé, sans flammes visibles.

Importants moyens mobilisés par les sapeurs-pompiers

Pour sécuriser les lieux, 11 sapeurs-pompiers sont engagés avec trois engins d'intervention. Les équipes procèdent à une reconnaissance complète du bâtiment, appuyée par des relevés de mesures à l'aide d'un BW et d'une caméra thermique.

Les services partenaires, dont la mairie, GRDF et Enedis, sont également associés à l'intervention afin d'écarter tout risque lié aux réseaux.

36 personnes évacuées, aucune victime

Par mesure de précaution, 36 personnes sont évacuées durant les opérations. Aucun blessé n'est à déplorer. Après les premières vérifications, l'ensemble des occupants a pu regagner son poste de travail, les contrôles se poursuivant simultanément.

Aucune origine d'incendie détectée après vérifications

A l'issue des reconnaissances complémentaires, aucun départ de feu ni échauffement anormal n'est identifié. Le directeur de l'établissement, présent sur place, indique que les installations feront l'objet de vérifications approfondies par les services compétents.

La mission des sapeurs-pompiers est levée sans incident supplémentaire.