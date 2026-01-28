En ce moment Starlight MUSE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Maromme. Fausse alerte incendie à France Travail, ex-Pôle Emploi, 36 personnes évacuées par précaution

Sécurité. Mercredi 28 janvier 2026, une intervention des sapeurs-pompiers s'est déroulée en matinée à France Travail à Maromme (Seine-Maritime), après le déclenchement d'une alarme incendie dans un établissement recevant du public. Par mesure de sécurité, 36 personnes ont été évacuées, avant un retour à la normale à l'issue des reconnaissances.

Publié le 28/01/2026 à 12h32 - Par Mathilde Rabaud
Maromme. Fausse alerte incendie à France Travail, ex-Pôle Emploi, 36 personnes évacuées par précaution
Maromme : alarme incendie à Pôle Emploi, 36 personnes évacuées après une intervention des pompiers. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A 9h40, les secours sont alertés pour un feu présumé dans un ERP (Etablissement recevant du public) situé rue des Martyrs de la Résistance, à l'agence France Travail, ex-Pôle Emploi, de Maromme. L'appel fait état du déclenchement d'une alarme incendie, avec présence de public sur site.

A l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'origine de l'alerte semble localisée dans un local technique, accompagnée d'une odeur de brûlé, sans flammes visibles.

Importants moyens mobilisés par les sapeurs-pompiers

Pour sécuriser les lieux, 11 sapeurs-pompiers sont engagés avec trois engins d'intervention. Les équipes procèdent à une reconnaissance complète du bâtiment, appuyée par des relevés de mesures à l'aide d'un BW et d'une caméra thermique.

Les services partenaires, dont la mairie, GRDF et Enedis, sont également associés à l'intervention afin d'écarter tout risque lié aux réseaux.

36 personnes évacuées, aucune victime

Par mesure de précaution, 36 personnes sont évacuées durant les opérations. Aucun blessé n'est à déplorer. Après les premières vérifications, l'ensemble des occupants a pu regagner son poste de travail, les contrôles se poursuivant simultanément.

Aucune origine d'incendie détectée après vérifications

A l'issue des reconnaissances complémentaires, aucun départ de feu ni échauffement anormal n'est identifié. Le directeur de l'établissement, présent sur place, indique que les installations feront l'objet de vérifications approfondies par les services compétents.

La mission des sapeurs-pompiers est levée sans incident supplémentaire.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Buffet salle à manger en chêne
Buffet salle à manger en chêne Mantes-la-Jolie (78200) 60€ Découvrir
Plafonnier lampe led
Plafonnier lampe led Villeneuve-d'Ascq (59491) 19€ Découvrir
Barre Son
Barre Son Beaumont-en-Véron (37420) 200€ Découvrir
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Maromme. Fausse alerte incendie à France Travail, ex-Pôle Emploi, 36 personnes évacuées par précaution
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple