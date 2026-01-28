En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Polémique. Accident d'un camion de dindons dans la Manche : ce que l'on sait sur le sort des 1 000 animaux renversés sur la route

Sécurité. Vendredi 23 janvier 2026, un poids lourd transportant 1 000 dindons vivants a été impliqué dans un accident sur l'autoroute A84, à hauteur de Villedieu-les-Poêles. Si la circulation a été fortement perturbée pendant plusieurs heures, le sort réservé aux animaux a surtout suscité de nombreuses réactions, notamment après la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux. Les autorités ont depuis apporté des précisions.

Publié le 28/01/2026 à 12h14 - Par Mathilde Rabaud
Polémique. Accident d'un camion de dindons dans la Manche : ce que l'on sait sur le sort des 1 000 animaux renversés sur la route
A84 fermée après l'accident d'un camion de dindons : ce que l'on sait sur le sort des 1 000 animaux. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'accident s'est produit aux alentours de 5h30, dans le sens Caen – Rennes, à hauteur de l'échangeur n°38, près de Villedieu-les-Poêles, vendredi 23 janvier. Le camion s'est retrouvé en portefeuille, entraînant le blocage complet de l'axe.

Conséquence immédiate : la fermeture de l'A84 pendant plusieurs heures, le temps de sécuriser la zone et d'organiser les déviations. Le chauffeur du poids lourd, lui, est sorti indemne de l'accident.

Que sont devenus les 1 000 dindons transportés ?

Le camion transportait environ 1 000 dindons vivants. Selon les informations communiquées par les autorités, près de 10 % des animaux ont perdu la vie à la suite de l'accident.

Une grande partie des dindons survivants s'est retrouvée en situation de divagation sur et aux abords de l'autoroute, nécessitant une intervention rapide. La société de transport a été chargée de récupérer les animaux encore en vie et d'organiser leur prise en charge.

Des vidéos sur les réseaux sociaux qui interrogent

Dans les heures et les jours qui ont suivi l'accident, plusieurs vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux ont montré les opérations de ramassage des dindons. Des images qui ont suscité de nombreuses réactions, certains internautes s'interrogeant sur les conditions de manipulation des animaux et le respect du bien-être animal.

Face à l'ampleur de ces interrogations, les services de l'Etat ont tenu à clarifier la situation.

Une enquête administrative en cours sur la prise en charge des animaux

Les services de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) examinent actuellement les conditions dans lesquelles les dindons ont été récupérés après l'accident. L'objectif : vérifier le respect de la réglementation en vigueur concernant le transport et la protection des animaux vivants.

Des suites administratives, voire pénales, pourraient être engagées si des manquements étaient constatés.

L'Etat précise son rôle et rappelle les règles

Les autorités ont également tenu à préciser qu'aucun agent de l'Etat n'a participé à l'évacuation ou à la manipulation des animaux survivants. Elles rappellent leur attachement au respect du bien-être animal et à l'application stricte des règles qui encadrent ce type de transport.

Un message destiné à répondre aux interrogations soulevées par les images virales et à réaffirmer le cadre légal existant.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Buffet salle à manger en chêne
Buffet salle à manger en chêne Mantes-la-Jolie (78200) 60€ Découvrir
Plafonnier lampe led
Plafonnier lampe led Villeneuve-d'Ascq (59491) 19€ Découvrir
Barre Son
Barre Son Beaumont-en-Véron (37420) 200€ Découvrir
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Polémique. Accident d'un camion de dindons dans la Manche : ce que l'on sait sur le sort des 1 000 animaux renversés sur la route
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple