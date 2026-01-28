Polémique. Accident d'un camion de dindons dans la Manche : ce que l'on sait sur le sort des 1 000 animaux renversés sur la route

L'accident s'est produit aux alentours de 5h30, dans le sens Caen – Rennes, à hauteur de l'échangeur n°38, près de Villedieu-les-Poêles, vendredi 23 janvier. Le camion s'est retrouvé en portefeuille, entraînant le blocage complet de l'axe.

Conséquence immédiate : la fermeture de l'A84 pendant plusieurs heures, le temps de sécuriser la zone et d'organiser les déviations. Le chauffeur du poids lourd, lui, est sorti indemne de l'accident.

Que sont devenus les 1 000 dindons transportés ?

Le camion transportait environ 1 000 dindons vivants. Selon les informations communiquées par les autorités, près de 10 % des animaux ont perdu la vie à la suite de l'accident.

Une grande partie des dindons survivants s'est retrouvée en situation de divagation sur et aux abords de l'autoroute, nécessitant une intervention rapide. La société de transport a été chargée de récupérer les animaux encore en vie et d'organiser leur prise en charge.

Des vidéos sur les réseaux sociaux qui interrogent

Dans les heures et les jours qui ont suivi l'accident, plusieurs vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux ont montré les opérations de ramassage des dindons. Des images qui ont suscité de nombreuses réactions, certains internautes s'interrogeant sur les conditions de manipulation des animaux et le respect du bien-être animal.

Face à l'ampleur de ces interrogations, les services de l'Etat ont tenu à clarifier la situation.

Une enquête administrative en cours sur la prise en charge des animaux

Les services de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) examinent actuellement les conditions dans lesquelles les dindons ont été récupérés après l'accident. L'objectif : vérifier le respect de la réglementation en vigueur concernant le transport et la protection des animaux vivants.

Des suites administratives, voire pénales, pourraient être engagées si des manquements étaient constatés.

L'Etat précise son rôle et rappelle les règles

Les autorités ont également tenu à préciser qu'aucun agent de l'Etat n'a participé à l'évacuation ou à la manipulation des animaux survivants. Elles rappellent leur attachement au respect du bien-être animal et à l'application stricte des règles qui encadrent ce type de transport.

Un message destiné à répondre aux interrogations soulevées par les images virales et à réaffirmer le cadre légal existant.