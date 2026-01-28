En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Argentan. "Des champions du monde entier" : ce spectacle de danse hip-hop revient pour une 13e édition

Sport. Le traditionnel Battle 61, spectacle de hip-hop qui réunit chaque année plusieurs centaines de spectateurs, est de retour pour une 13e édition, à Argentan. Des champions de toute l'Europe vont se mesurer les uns aux autres, dimanche 15 février.

Publié le 28/01/2026 à 12h15 - Par Martin Patry
Argentan. "Des champions du monde entier" : ce spectacle de danse hip-hop revient pour une 13e édition
Le Battle 61 revient le 15 février avec des champions venus des quatre coins de l'Europe ! - Martin Patry

C'est un rendez-vous qui rassemble chaque année plusieurs centaines de personnes. A Argentan, le Battle 61 est de retour pour une 13e édition, dimanche 15 février. L'événement est organisé par le service des sports de la Ville d'Argentan. "C'est un événement que j'ai imaginé en 2011 avec plusieurs copains, lorsque je ne travaillais pas encore à la Ville, raconte Adrose Bakhta, organisateur du Battle. A l'époque, on n'avait pas de jury, on jugeait à l'applaudimètre", se souvient-il.

Des champions du monde entier

Depuis sa création, l'événement a vu passer des grands noms de la culture hip-hop. "On a eu des champions du monde entier, notamment le triple champion du monde Lilou", confie Adrose Bakhta. Cette année, des danseurs de toute l'Europe, comme Bboy Edo ou encore le Français Bboy Ange sont invités.

A travers ce spectacle, la Ville d'Argentan souhaite promouvoir le sport loisir et le sport pour tous. "C'est un événement populaire qui est attendu et qui associe le spectacle au sport. La breakdance, c'est un sport inclusif", sourit Yannick Jouade, adjoint au sport de la Ville d'Argentan.

Du nouveau en 2026

Plusieurs enfants participeront, comme d'habitude, au Battle 61. Et grande nouveauté en 2026, ils pourront s'affronter en équipes de quatre danseurs. "Avant, on ne proposait que du un contre un chez les enfants. Là, il va y avoir plus de spectacle avec plus d'acrobaties, donc le public va adorer", conclut Adrose Bakhta. La billetterie est ouverte depuis le 26 janvier et les tarifs vont de 4 à 6 euros par personne.

