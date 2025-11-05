En ce moment Undressed SOMBR
Culture. La sixième édition du festival des cultures urbaines a commencé, samedi 1er novembre, à Alençon. Pendant trois semaines, de nombreux événements, dont un concours international de danse, sont organisés par l'association Zone 61.

Publié le 05/11/2025 à 07h30 - Par Martin Patry
Alençon. Un festival pour mettre en lumière la culture hip-hop
Damien Guillet est le président de l'association Zone 61, qui organise la sixième édition du festival des cultures urbaines, à Alençon. - Martin Patry

C'est parti pour la sixième édition du festival des cultures urbaines, à Alençon ! Organisé par l'association Zone 61, l'événement a commencé le 1er novembre avec la soirée Alençon a du talent, où de nombreux habitants ont pu monter sur la scène de l'auditorium. "On sent une montée en puissance du festival, confie Damien Guillet, président de Zone 61. Cette année, pour Alençon a du talent, on a mis en place un système de réservations car on avait dû refuser du monde l'année dernière", sourit-il.

Trois semaines de fête

Pendant trois semaines, l'association et ses partenaires mettent la culture urbaine à l'honneur. "C'est une culture qui rassemble principalement des jeunes. Malgré ce que l'on peut dire, Alençon est une ville qui bouge. Plein de choses sont organisées pour la jeunesse", assure Damien Guillet. Samedi 8 novembre, une compétition de skateboard est organisée dans les locaux de Zone 61. "Le festival, c'est également des battles de graffiti et des conférences sur l'histoire de la culture hip-hop", ajoute le président de l'association.

Les membres de Zone 61 comptent bien profiter du festival pour promouvoir le travail quotidien réalisé par l'association et les jeunes qui pratiquent ces disciplines. "La culture urbaine est là depuis plusieurs années mais elle renvoie encore, parfois, une image négative", constate Damien Guillet.

"C'est ancré ici"

Le festival se terminera le 22 novembre au parc des expositions Anova, avec la 13e édition du WIBA. "C'est un championnat international de breaking, c'est-à-dire la branche la plus acrobatique de la danse hip-hop", résume Damien Guillet avant d'ajouter que huit équipes du monde entier vont participer au WIBA, cette année.

Parmi les huit équipes présentes, "quatre doivent d'abord passer par une phase de qualifications", explique le président de Zone 61. Des qualifications qui sont organisées tout autour du globe depuis le mois de mai. "Il y en avait au Canada, au Brésil et à Taïwan. La dernière soirée de qualifications française aura lieu le 21 novembre, la veille du WIBA. Ce sera l'occasion pour une équipe de se hisser dans le top 8", raconte Damien Guillet, qui assure vouloir mettre l'accent sur les danseurs. "Le WIBA, c'est ancré ici. On veut vraiment rassembler les danseurs de l'ouest et du centre de la France", conclut-il.

Alençon. Un festival pour mettre en lumière la culture hip-hop
