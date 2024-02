Alençon. Un reportage pour donner la parole aux habitants des quartiers

Le visionnage avait lieu jeudi 1er février, dans les locaux de l'association Zone 61. Sept habitants des quartiers de Courteille et de Perseigne à Alençon ont réalisé un reportage sur les fêtes de fin d'année et notamment les différentes initiatives solidaires mises en place.

Du choix du sujet au montage final en passant par le tournage, ils ont tout fait avec l'aide de plusieurs encadrants. "Il y a des gens qui vont voir ce reportage qui vont comprendre qu'on est capables de se dépasser et, du coup, ça peut nous ouvrir des portes, explique Sofiane Jehaider, participant de 18 ans et à la recherche d'un emploi. On va montrer qu'on est confiants, qu'on sait s'exprimer, comprendre et écouter, et ça, ce sont des valeurs et qualités qui sont recherchées aujourd'hui."

Ecoutez Marie-Amélie Dulompont et Sofiane Jehaider, participants Impossible de lire le son.

Le projet fait partie du dispositif "Mon qu@rtier, ma solution" lancé par la Mission locale en juin 2022. L'objectif est d'aider et de réintégrer les habitants des quartiers qui ont plus difficilement accès à l'emploi.