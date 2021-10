Le dispositif d'inclusion dans le monde du travail, la Garantie Jeunes, a été lancé en mai 2015 par le gouvernement. Le département de l'Orne était l'un des départements "pilotes" sur le plan national, et 700 jeunes sans emploi, sans ressource, sans formation, sont ou ont été accompagnés dans l'Orne pendant une durée d'un an, suivie éventuellement de six mois supplémentaires.

Un accompagnement personnalisé

Il s'agit d'un accompagnement individuel ou collectif pour les 16-25 ans, avec de la prise de parole en public, du travail de son CV, des simulations d'entretien d'embauche, des ateliers sur les compétences, mais aussi sur la santé, son budget, des visites d'entreprises. Les jeunes bénéficient d'un soutien financier de 470 euros mensuels.

Plus d'un tiers de réussite

36 % de ces 700 jeunes ornais ont abouti à un emploi, selon le bilan qui a été dressé ce lundi 28 novembre 2016 par les services de l'emploi, la Mission Locale d'Alençon, en présence d'Isabelle David, préfet de l'Orne.

Témoignages de jeunes bénéficiaires

James, parti de rien, va passer un BTS:

Alençon. Sept cents jeunes de l'Orne ont bénéficié d'une " Garantie Jeunes " Impossible de lire le son.

Delphine, 23 ans, espère pouvoir s'acheter une voiture:

Alençon. Sept cents jeunes de l'Orne ont bénéficié d'une " Garantie Jeunes " Impossible de lire le son.

Christophe, 23 ans, retrouve le goût du travail:

Alençon. Sept cents jeunes de l'Orne ont bénéficié d'une " Garantie Jeunes " Impossible de lire le son.

Ce lundi 28 novembre, une convention a été signée entre les services de l'Emploi et la Cité administrative de l'Orne, où certains de ces jeunes viendront désormais en stage, notamment dans l'accueil au public, pour favoriser leur intégration dans le monde du travail. Le dispositif Garantie Jeunes devrait en effet être amené à se développer en 2017.

Complément d'information auprès des Missions Locales.

