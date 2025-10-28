Argentan. "Donner des couleurs à la ville" : les projets lauréats du budget participatif sont connus

Un peu plus de 700 personnes ont participé au vote du budget participatif d'Argentan, du 15 septembre au 15 octobre. Les projets retenus ont été dévoilés vendredi 24 octobre. "Sur une ville de 14 000 habitants, c'est trop peu", déplore le maire de la commune, Frédéric Leveillé, avant d'ajouter que la participation a toutefois doublé depuis la dernière édition. "Quand on regarde les autres villes qui mettent en place ce type de dispositif, on a un pourcentage de participation assez haut", poursuit l'édile.

"Rassembler les Argentanais"

Sur les 14 projets en lice dans la phase finale du budget participatif, neuf ont été retenus par la municipalité. "L'idée, avec ce dispositif, c'est de donner des couleurs à la ville. On voit bien que les propositions qui nous sont faites sont des projets d'aménagement ou de lien social", raconte Frédéric Leveillé.

A seulement 20 ans, Candice Bertrand, qui avait proposé des ateliers de couture ouverts à tous pour habiller les arbres du centre-ville, a terminé à la neuvième place. "Mon projet, c'est de rassembler les Argentanais autour de ma passion. Les pièces seront réalisées avec des produits de seconde main", explique l'étudiante.

Une enveloppe de 50 000 euros

Les neuf projets retenus par la Ville seront réalisés ou mis en place dans les deux années à venir. Des box à vélo sécurisés seront par exemple installés sur le parking du centre aquatique et un échiquier géant sera installé dans le parc François-Doubin. De son côté, Fabien Bigot, qui a terminé sur la troisième marche du podium, a demandé l'installation de quatre modules de sport au stade Marine-Johannes. "Une salle de sport, ça coûte cher. Je me suis dit que cela permettrait d'éviter de rester enfermé chez soi", sourit l'homme de 27 ans.

Au total, la Ville a réservé une enveloppe de 50 000 euros de son budget pour la réalisation des projets portés par ses habitants.