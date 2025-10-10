En ce moment Survive Lewis CAPALDI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Montivilliers. Premier budget participatif de la ville, sept projets proposés par les habitants sélectionnés

Politique. Montivilliers lance son premier budget participatif. Après consultations, sept projets ont été sélectionnés. La Ville va y consacrer 25 000 euros.

Publié le 10/10/2025 à 10h33 - Par Gilles Anthoine
Montivilliers. Premier budget participatif de la ville, sept projets proposés par les habitants sélectionnés
Montivilliers lance un budget participatif. Sept projets sont sélectionnés, aux habitants de voter. - Ville de Montivilliers

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La Ville de Montivilliers franchit une nouvelle étape dans la démocratie locale en lançant sa première édition du budget participatif. Une enveloppe de 25 000 euros d'investissement est dédiée à la réalisation de projets imaginés par les habitants.

A lire aussi. Montivilliers. Trois immeubles d'habitation vont voir le jour sur l'ancien site du centre commercial de la Belle Etoile

Un appel à projets organisé de janvier à mai 2025 a permis de recueillir de nombreuses idées. Sept projets ont été retenus pour cette première édition, illustrant des thématiques variées : mobilité douce, environnement, sport, culture et convivialité. La sélection finale sera déterminée par un vote citoyen, ouvert jusqu'au 19 octobre, dans la limite de l'enveloppe disponible.

Les projets sélectionnés

• Circuit vélo mobiludique – Gymnase Christian Gand – 15 000 euros

Un parcours ludique pour l'apprentissage du vélo, avec panneaux pédagogiques et zones de circulation.

• Mur d'expression pour graffeurs – Sente Tancour – 3 000 euros

Un espace dédié à l'art urbain pour encourager la créativité.

• Four à pain traditionnel – Jardin de Buglise – 3 000 euros

Un projet convivial autour de la maison de Buglise, valorisant l'artisanat et les savoir-faire.

• Cabane végétale pour enfants – Parc Béthanie – 500 euros

Une cabane en osier vivant pour sensibiliser à la nature et offrir un espace de jeu évolutif.

• Râteliers à vélos – Centre-ville et Belle Etoile – 2 600 euros

Des équipements pour faciliter la mobilité à vélo près des commerces.

• Agrès sportifs en bois – Chemin de la Vallée – 15 000 euros

Un parcours santé pour promouvoir le sport accessible à tous.

• Aire de jeux pour enfants – Parc Georges Brassens – 20 000 euros

Un espace ludique pour les familles dans un cadre arboré.

A lire aussi. [Photos] Montivilliers. L'abbaye rouvre entièrement ses portes, sept ans après l'affaissement d'une poutre

Pour présenter les projets et échanger autour de cette initiative, une réunion publique est organisée vendredi 17 octobre à 18h30, salle de la Minot' (Maison de l'Enfance et de la Famille, 1 rue des Grainetiers).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Montivilliers. Premier budget participatif de la ville, sept projets proposés par les habitants sélectionnés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple