Montivilliers. Premier budget participatif de la ville, sept projets proposés par les habitants sélectionnés

La Ville de Montivilliers franchit une nouvelle étape dans la démocratie locale en lançant sa première édition du budget participatif. Une enveloppe de 25 000 euros d'investissement est dédiée à la réalisation de projets imaginés par les habitants.

Un appel à projets organisé de janvier à mai 2025 a permis de recueillir de nombreuses idées. Sept projets ont été retenus pour cette première édition, illustrant des thématiques variées : mobilité douce, environnement, sport, culture et convivialité. La sélection finale sera déterminée par un vote citoyen, ouvert jusqu'au 19 octobre, dans la limite de l'enveloppe disponible.

Les projets sélectionnés

• Circuit vélo mobiludique – Gymnase Christian Gand – 15 000 euros

Un parcours ludique pour l'apprentissage du vélo, avec panneaux pédagogiques et zones de circulation.

• Mur d'expression pour graffeurs – Sente Tancour – 3 000 euros

Un espace dédié à l'art urbain pour encourager la créativité.

• Four à pain traditionnel – Jardin de Buglise – 3 000 euros

Un projet convivial autour de la maison de Buglise, valorisant l'artisanat et les savoir-faire.

• Cabane végétale pour enfants – Parc Béthanie – 500 euros

Une cabane en osier vivant pour sensibiliser à la nature et offrir un espace de jeu évolutif.

• Râteliers à vélos – Centre-ville et Belle Etoile – 2 600 euros

Des équipements pour faciliter la mobilité à vélo près des commerces.

• Agrès sportifs en bois – Chemin de la Vallée – 15 000 euros

Un parcours santé pour promouvoir le sport accessible à tous.

• Aire de jeux pour enfants – Parc Georges Brassens – 20 000 euros

Un espace ludique pour les familles dans un cadre arboré.

Pour présenter les projets et échanger autour de cette initiative, une réunion publique est organisée vendredi 17 octobre à 18h30, salle de la Minot' (Maison de l'Enfance et de la Famille, 1 rue des Grainetiers).