Seine-Maritime. Malaise cardiaque sur les voies de bus Téor à Rouen : un homme de 52 ans transporté en urgence au CHU

L'alerte est donnée à 8h35, après qu'un homme de 52 ans est victime d'un malaise cardiaque à la station Téor de Martainville, à Rouen. La situation, jugée grave, entraîne un engagement rapide des secours, visible sur les axes empruntés par les transports en commun.

Pompiers et SMUR mobilisés en urgence

Les sapeurs-pompiers, appuyés par une équipe du SMUR, interviennent rapidement sur place afin de prendre en charge la victime, expliquant l'importante présence des véhicules d'urgence observée dans le secteur.

Un homme de 52 ans transporté en état grave au CHU de Rouen

Après une prise en charge médicalisée sur site, l'homme de 52 ans est transporté en urgence vers le CHU de Rouen. Son état est alors décrit comme grave, justifiant un accompagnement médical renforcé durant le transfert.