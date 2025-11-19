En ce moment SECRET LOUANE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. L'ensemble des soins critiques du CHU bientôt regroupés en un seul et même lieu

Santé. Des travaux ont été engagés au CHU de Rouen pour créer un nouvel espace regroupant l'ensemble des soins critiques. L'objectif étant de mieux prendre en charge les patients et de faciliter la coordination des professionnels de santé.

Publié le 19/11/2025 à 16h55 - Par Justine Carrère
Rouen. L'ensemble des soins critiques du CHU bientôt regroupés en un seul et même lieu
Les futurs plateaux de soins critiques du CHU de Rouen sont en cours. - Justine Carrère

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une partie du CHU de Rouen est en travaux depuis le début d'année. L'objectif : regrouper l'ensemble des soins critiques pour plus de modularité. Ces futurs plateaux de soins critiques permettront "un regroupement et une extension au cœur de l'hôpital" pour mieux prendre en charge les patients en défaillance vitale, explique le Dr Pierre-Gildas Guitard, anesthésiste-réanimateur au CHU de Rouen. Le projet qui représente un investissement de 66 millions d'euros, prévoit une augmentation capacitaire de cinq lits de réanimation et 17 lits de soins intensifs, portant au total à 67 lits de réanimation et 32 lits de soins intensifs et polyvalents.

Améliorer les prises en charge des patients

Selon Stéphanie Decoopman, directrice du CHU de Rouen, ce projet de regroupement de l'ensemble des plateaux de soins critiques permettra "d'améliorer les connexions et les prises en charge des patients". Deux étages supplémentaires feront de cet ensemble "le cœur battant de l'hôpital". Les travaux qui ont déjà commencé ne nécessitent pas de fermer le CHU. Ce nouvel espace sera situé près des blocs opératoires des bâtiments Robec et Derocque. Le 1er étage regroupera les soins critiques médicaux, le 2e les soins critiques chirurgicaux, et un demi-étage accueillera vestiaires, activités tertiaires et coordination des prélèvements.

Plus de proximité entre les différents services

Des changements attendus par le personnel médical : "Nous allons être dans des locaux neufs et bien plus grands", souligne le Dr Guitard. La centralisation améliorera la gestion des malades et réduira les temps de transport. "Il y aura une proximité entre les différents services de réanimation, donc potentiellement de l'aide supplémentaire en cas de situation difficile", assure l'anesthésiste-réanimateur. Chirurgiens, gastro-entérologues, cardiologues, etc. seront proches et "pourront participer à la prise en charge des patients".

Un espace de 12 700m2

Les plateaux de soins critiques s'étendront sur 12 700m² et incluront une restructuration du 1er niveau et une surélévation de deux étages. Les nouveaux espaces compteront 88 lits de soins critiques et des zones de travail. Cinq nouveaux ascenseurs seront construits et les cages d'escalier modifiées. Les travaux de gros œuvre et de surélévation des façades auront lieu entre décembre 2025 et décembre 2026.

La mise en service de ce nouvel espace médical au CHU de Rouen est prévue au premier trimestre de 2028.

Galerie photos
Le docteur Pierre-Gildas Guitard est anesthésiste réanimateur au CHU de Rouen. Lui et ses collègues bénéficieront bientôt d'un nouvel espace qui regroupera l'ensemble des soins critiques. - Justine Carrère

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. L'ensemble des soins critiques du CHU bientôt regroupés en un seul et même lieu
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple