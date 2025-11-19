Rouen. L'ensemble des soins critiques du CHU bientôt regroupés en un seul et même lieu

Une partie du CHU de Rouen est en travaux depuis le début d'année. L'objectif : regrouper l'ensemble des soins critiques pour plus de modularité. Ces futurs plateaux de soins critiques permettront "un regroupement et une extension au cœur de l'hôpital" pour mieux prendre en charge les patients en défaillance vitale, explique le Dr Pierre-Gildas Guitard, anesthésiste-réanimateur au CHU de Rouen. Le projet qui représente un investissement de 66 millions d'euros, prévoit une augmentation capacitaire de cinq lits de réanimation et 17 lits de soins intensifs, portant au total à 67 lits de réanimation et 32 lits de soins intensifs et polyvalents.

Améliorer les prises en charge des patients

Selon Stéphanie Decoopman, directrice du CHU de Rouen, ce projet de regroupement de l'ensemble des plateaux de soins critiques permettra "d'améliorer les connexions et les prises en charge des patients". Deux étages supplémentaires feront de cet ensemble "le cœur battant de l'hôpital". Les travaux qui ont déjà commencé ne nécessitent pas de fermer le CHU. Ce nouvel espace sera situé près des blocs opératoires des bâtiments Robec et Derocque. Le 1er étage regroupera les soins critiques médicaux, le 2e les soins critiques chirurgicaux, et un demi-étage accueillera vestiaires, activités tertiaires et coordination des prélèvements.

Plus de proximité entre les différents services

Des changements attendus par le personnel médical : "Nous allons être dans des locaux neufs et bien plus grands", souligne le Dr Guitard. La centralisation améliorera la gestion des malades et réduira les temps de transport. "Il y aura une proximité entre les différents services de réanimation, donc potentiellement de l'aide supplémentaire en cas de situation difficile", assure l'anesthésiste-réanimateur. Chirurgiens, gastro-entérologues, cardiologues, etc. seront proches et "pourront participer à la prise en charge des patients".

Un espace de 12 700m2

Les plateaux de soins critiques s'étendront sur 12 700m² et incluront une restructuration du 1er niveau et une surélévation de deux étages. Les nouveaux espaces compteront 88 lits de soins critiques et des zones de travail. Cinq nouveaux ascenseurs seront construits et les cages d'escalier modifiées. Les travaux de gros œuvre et de surélévation des façades auront lieu entre décembre 2025 et décembre 2026.

La mise en service de ce nouvel espace médical au CHU de Rouen est prévue au premier trimestre de 2028.