[Vidéo] Près de Caen. Des gymnastes font le spectacle pour les un an du Trampoline Park de Mondeville

Au Trampoline Park de la zone de loisirs de Mondeville, jeudi 7 novembre, l'ambiance est à la fête : musique rythmée, décorations colorées, et lumières dynamiques sont au rendez-vous. L'établissement célèbre en grande pompe son premier anniversaire.

L'impression de voler

Un groupe de cinq jeunes gymnastes du complexe sportif La Butte de Caen a animé l'événement d'une démonstration de leur sport. Une par une, en justaucorps à paillettes, elles s'élancent sur les longs mètres de trampoline et enchaînent les figures. Elles occupent tout l'espace de la salle, toujours en mouvement. Leur prestation se termine sur les applaudissements des invités.

“Quand on fait de la gymnastique, on a la sensation de voler, de prendre des risques”, confie Marilou, 11 ans, les cheveux châtains tirés en chignon. Lili, 16 ans, les cheveux plus clairs, ajoute que “sur le trampoline, l'avantage, c'est que l'on a moins peur, et que l'on va plus haut”. Les gymnastes viennent régulièrement au Trampoline Park en fin de saison pour "passer un bon moment" et changer de leur "salle habituelle".

Des influenceurs présents

Parmi les partenaires présents à l'événement, Camille et Oxanne, les deux candidates caennaises à Miss Excellence Normandie. Après cet événement, elles se rendront en Seine-Maritime samedi 9 novembre, afin de tenter de remporter la couronne. L'influenceuse famille et lifestyle Léa, au pseudo leadorables sur Instagram, a aussi répondu présente, avec son mari Gaetan, debledgaetan sur Instagram, entourés de leurs cinq enfants.

Durant ce week-end de trois jours, le Trampoline Park New Jump & New Kids de Mondeville continuera de fêter son anniversaire, en proposant des animations au public.