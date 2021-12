Ugsel : 500 jeunes gymnastes attendus à Mondeville

Onze régions de France y seront représentées, alors que 500 jeunes gymnastes d’une centaine d’établissements scolaires sont attendus. Les épreuves se dérouleront à la halle Bérégovoy de Mondeville, sous l’œil attentif de 80 juges élèves nationaux, formés par l’Ugsel, et du grand public.

L'organisation revient au collège du Sacré-Cœur, qui accueille une option gymnastique et a qualifié 29 élèves au rendez-vous. Il affiche quelques ambitions en termes de performances. "Nous avons plusieurs élèves capables de prétendre à des titres, estime Catherine Chian, professeure d'EPS et coordinatrice de la compétition. Ce sont des moments importants pour la vie du collège. Ils permettent de créer des liens au sein de l'établissement, notamment entre les plus grands et les plus jeunes."