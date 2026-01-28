En ce moment Starlight MUSE
Normandie. "Le plus important, c'est la tolérance" : l'association Un abri qui sauve des vies permet  à des citoyens d'héberger des victimes de violences

Solidarité. Meg Gervais, chargée du développement de l'association Un abri qui sauve des vies, explique le fonctionnement de cette association qui lutte contre les violences conjugales en proposant aux victimes un hébergement temporaire chez des bénévoles, pour les protéger et les accompagner vers une solution durable.

Publié le 28/01/2026 à 14h45
Normandie. "Le plus important, c'est la tolérance" : l'association Un abri qui sauve des vies permet  à des citoyens d'héberger des victimes de violences
Meg Gervais est chargée du développement de l'association Un abri qui sauve des vies, qui lutte contre les violences conjugales ou intrafamiliales.

Meg Gervais est chargée du développement en Normandie de l'association Un abri qui sauve des vies, qui lutte contre diverses violences.

En quoi consiste votre association ?

"C'est une association créée en 2020 pendant le confinement, à destination des personnes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. L'objectif est de les mettre à l'abri pour les aider dans leur parcours de sortie de violences. C'est la première association d'hébergement citoyen : des personnes comme vous et moi peuvent mettre à disposition une chambre, un canapé-lit dans le salon ou alors un logement vacant aux victimes. Le plus important c'est la tolérance, la bienveillance et l'envie d'aider."

Combien de temps l'hébergement dure-t-il ?

"La personne qui abrite la victime, qu'on appelle 'abritant', décide de la durée d'hébergement. L'idée c'est d'aider au maximum la personne victime de violences. En moyenne, le bénéficiaire reste environ 14 jours chez l'abritant. Mais cela peut être une à deux nuits, une semaine, ou plus. Pour le moment, nous avons 24 abritants en Normandie, qui logent régulièrement des personnes victimes."

Comment les victimes peuvent-elles vous contacter ?

"Les personnes victimes de violences ou les professionnels peuvent nous contacter sur notre permanence téléphonique, ouverte tous les jours de 8h à 23h au 09 77 42 59 20 ou par le formulaire sur notre site internet unabriquisauvedesvies.fr."

