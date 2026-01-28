Santé. La CPAM du Calvados alerte sur la surconsommation de médicaments

Les chiffres s'envolent en ce qui concerne la consommation de médicaments dans le département du Calvados. Une tendance qui est similaire au niveau régional et national. Rosario Spoto et Véronique Bazin, respectivement directeur adjoint et médecin à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados ont fait le point, mardi 27 janvier.

326 millions d'euros en 2024

En 2024, les chiffres affolent : 326 millions d'euros de médicaments ont été achetés par les assurés, dont 5 millions de boîtes de paracétamol, dans le seul département du Calvados. C'est 66 % de plus qu'en 2017 selon le directeur adjoint de la CPAM Rosario Spoto : "Ça correspond à 437€ par assuré sur une année."

Le volume des médicaments reste stable, c'est en revanche le prix qui augmente : "Actuellement, on a de plus en plus de médicaments innovants, destinés aux pathologies graves ou encore aux maladies dégénératives", ajoute le directeur adjoint de la CPAM. Le souhait reste de proposer une offre équitable à tous les patients, en priorisant le bon usage.

"Changer les mentalités"

Cette surconsommation, notamment de plusieurs médicaments en même temps, peut s'avérer dangereuse : "Il existe des cas d'interactions médicamenteuses, où ils réagissent entre eux avec des effets indésirables", souligne Véronique Bazin. Chaque année, 200 000 personnes sont hospitalisées et 10 000 personnes décèdent prématurément à cause de ces réactions.

Pour la médecin, il est temps de changer les habitudes, car un rendez-vous médical ne rime pas toujours avec prescription d'un médicament : "Il faut faire confiance à son professionnel de santé, qui décide ou non de prescrire un médicament en fonction de sa situation." Elle insiste également sur les alternatives non médicamenteuses qui peuvent exister, comme "le sport, qui peut soigner un mal de dos, ou encore l'alimentation qui peut être un facteur de soin". Le sujet des addictions a également été mentionné pour ce qui est des soins sans médicament.