Flers. Près de deux mille gymnastes en compétition pour le championnat national

Ultimes préparatifs à Flers et à Saint-Georges-des-Groseillers, alors que samedi 24 et dimanche 25 juin, l'agglo accueille près de deux mille gymnastes venues de toute la France, leurs coachs, mais aussi 270 juges, à l'occasion du championnat national FSCF (Fédération sportive et culturelle de France) de gymnastique féminine.

Depuis des jours, pas moins de 170 bénévoles sont mobilisés. Soixante tonnes de matériel ont été installées et avec les accompagnateurs. "Quatre mille personnes sont à loger loin à la ronde", explique Danielle Lecois qui est à la tête de cette organisation avec son mari Pierre.

Les compétitions débuteront samedi matin dès 7 h 30 et s'enchaîneront jusque vers 20 heures. Quatre titres nationaux seront décernés lors de la cérémonie qui, dimanche matin, réunira tous les athlètes sur le stade du Hazé.