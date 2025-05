Bessin. Butine : une application qui met en lien les habitants et les producteurs locaux

Favoriser les circuits courts, valoriser les producteurs locaux et rendre accessibles les produits de saison : tels sont les objectifs de l'application Butine, une plateforme gratuite et innovante née de la collaboration entre les 123 communes du territoire Ter'Bessin et la start-up Okolo, basée à Caen. Depuis son lancement officiel le 29 avril 2025, l'application recense déjà 70 producteurs locaux.

Disponible sur smartphone et en version web (butine.ter-bessin.fr), Butine s'adresse à tous : habitants, touristes, mais aussi agriculteurs. "L'idée, c'est que chacun peut se l'approprier", souligne Mélanie Lepoultier, vice-présidente du Département du Calvados, qui voit dans cette initiative "un vrai levier de tourisme gastronomique". Pour répondre à cette ambition, l'application est traduite en quatre langues : anglais, espagnol, italien et allemand. Un bon point pour le développement d'un tourisme responsable.

Comment ça marche ?

Grâce à une barre de recherche intuitive, les utilisateurs peuvent trouver un produit, un producteur ou simplement rechercher autour de leur localisation. L'appli affiche alors les points de vente directs les plus proches, avec des producteurs choisis uniquement en circuit court, mais aussi les marchés à proximité et propose même des alertes personnalisées, notamment en cas de ventes spéciales antigaspi ou d'événements locaux.

Autre fonctionnalité appréciée : la rubrique recettes, qui met en avant des plats à préparer à partir de produits locaux et de saison.

Un projet collaboratif et évolutif

Butine a nécessité 4 à 5 mois de développement pour un budget de 45 000 euros. Pour Julien Petaux, cofondateur d'Okolo, l'application est pensée comme un outil vivant : "Elle est évolutive. On invite les producteurs à s'inscrire et les utilisateurs à activer les notifications pour éviter le gaspillage et découvrir des produits près de chez eux."