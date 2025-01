"Calvados, destination durable". Noter les structures pour valoriser un tourisme local et responsable

Préserver les ressources en eau et en énergie, respecter la biodiversité, privilégier une alimentation locale et durable ou encore adopter du mobilier de seconde main et réduire les déchets : autant de pratiques désormais mises en lumière par la démarche "Calvados, destination durable", lancée par l'agence Calvados Attractivité.

"Il s'agit de valoriser aussi bien les petites que les grandes actions, tout en partageant les différents savoir-faire", explique Mélanie Lepoultier, présidente de Calvados Attractivité. Pour sortir du cadre souvent strict imposé par les labels, l'agence a opté pour un système plus souple : un questionnaire volontaire. En fonction des réponses, les structures bénéficient d'une note de 1 à 5 pommes, symbolisant leur niveau d'engagement durable. Certaines sont déjà très avancées, d'autres en plein apprentissage. "L'objectif est de les accompagner dans leur progression, sans pression", précise le directeur de Calvados Attractivité, Karl Joly. Au total ce sont plus de 700 structures qui ont répondu au questionnaire.

Une réponse aux attentes des touristes

"Les visiteurs qui choisissent notre département viennent avant tout pour son cadre de vie. Les attentes en matière de tourisme durable sont de plus en plus fortes : choix de la destination, des restaurants, des lieux de visite… Il faut que l'offre s'adapte à cette évolution", souligne Mélanie Lepoultier.

L'initiative s'adresse à tous : des restaurateurs qui sélectionnent leurs produits avec soin aux hôtels qui privilégient le mobilier écoresponsable. Pour le président de Calvados Attractivité, "le tourisme durable doit s'adresser à tous les acteurs".

L'échange de bonnes pratiques entre professionnels, ainsi que des kits d'écogestes destinés à la clientèle, font partie des outils mis en place pour encourager la transition. Cependant, la sensibilisation prend du temps, chaque structure avançant à son rythme.

Le domaine de Coeurmandie : l'élève modèle

Le domaine de Coeurmandie, un hôtel quatre étoiles niché au cœur de Bény-sur-Mer, incarne parfaitement cette démarche durable. Avec ses 5 pommes, il peut être l'exemple à suivre.

Les propriétaires, Sylvie et Damien Verhulst, ont fait de la démarche éco-responsable leur véritable mode de vie, qu'ils ont étendu à la rénovation du château. Interrupteurs basse consommation, murs en chaux, robinetterie économe, lustres chinés en seconde main : rien n'a été laissé au hasard.

"Nous sensibilisons à la fois nos salariés et nos clients à cette démarche. C'est un défi, mais avant tout une conviction personnelle. Certes, cela représente un coût financier et personnel, mais c'est extrêmement gratifiant", explique Sylvie Verhulst. Les retours sont très positifs : "Beaucoup de nos clients sont déjà sensibilisés et bénéficient de ces efforts. Pour d'autres, c'est une découverte, et nous sommes heureux de contribuer à leur prise de conscience", ajoute-t-elle.

Des initiatives diversifiées

Le domaine de Coeurmandie n'est pas seul sur cette voie. A Ouézy, une autre structure exemplaire propose une expérience unique : des cabanes perchées dans les arbres, sans électricité ni eau courante, mais avec un dîner réconfortant composé de produits locaux. Une belle preuve que l'écoresponsabilité peut rimer avec authenticité et originalité.