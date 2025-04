Caen. Des campagnes à la ville : la randonnée séduit de plus en plus

La randonnée ne se limite pas aux reliefs montagneux. Des bords de l'Orne à la Suisse Normande, en passant par la Vallée des Jardins, les marcheurs se multiplient sur les sentiers caennais et calvadosiens, poussés par des clubs, collectivités et acteurs du tourisme qui s'adaptent à cette pratique en plein renouveau.

Un travail de terrain

La randonnée est un levier fort du tourisme local. "C'est une activité socle, simple, qui plaît à une clientèle de plus en plus sensible à la nature et au tourisme durable ", note Karl Joly, le directeur de Calvados Attractivité. Balades à la journée pour les visiteurs occasionnels, itinérances sportives pour les amateurs de défis : l'offre doit être suffisamment diversifiée pour répondre à tous les profils. D'autant que les pratiques changent. L'usage des GPS permet aux marcheurs de s'éloigner des seuls sentiers balisés, et pousse à imaginer de nouveaux circuits.

Pour répondre à cet engouement, une centaine de bénévoles du Comité départemental de la randonnée dans le Calvados gèrent le balisage et l'entretien des sentiers de Grande randonnée (GR), reconnaissables à leurs marques blanc et rouge. " On suit les itinéraires, on veille à ce que le chemin reste praticable – arbres tombés, revêtements inadaptés, disparitions de tronçons… Tout cela demande une veille constante.", explique Christian Duplessis, président du Comité départemental et régional.

Aujourd'hui, 187 circuits sont balisés "qualité" par le Département, preuve d'un engagement durable dans l'entretien et la mise en valeur du territoire pédestre. Le comité a récemment développé le topoguide Le Calvados à pied, qui recense une quarantaine de circuits répartis sur l'ensemble du département, du littoral au bocage virois, en passant par le Bessin et le Pays d'Auge. Un moyen d'inviter à l'exploration d'espaces parfois méconnus, et de valoriser les territoires hors des grands sentiers touristiques.

Les formes de randonnée évoluent elles aussi : marche nordique, longe-côte, "fast hiking" (marche rapide entre la randonnée et le trail)… Les clubs cherchent donc à élargir leur public. "Pendant longtemps, l'image attelée à la randonnée était celle du 'vieux campeur'", réagit Karl Joly. Aujourd'hui, le comité souhaite attirer les jeunes actifs, les familles ou les personnes qui pratiquent en autonomie. Sur 27 millions de randonneurs en France, seulement 242 000 sont licenciés à la Fédération française de randonnée.

Randonner en ville

La Ville de Caen, elle aussi, s'inscrit dans cette dynamique. " Nous avons développé trois sentiers nature dans la ville ", détaille Nicolas Escach, adjoint au maire. Le Sentier Nord-Ouest (9,7km), le Grand Ouest (15,3km) et le Sentier Terre et Mer (9km) – labellisé dans le cadre du millénaire de Caen – offrent une lecture différente du territoire. Balises, panneaux d'interprétation, animations autour des plantes comestibles : tout est pensé pour combiner sport, culture et éducation à l'environnement.

Ces itinéraires, qui relient les espaces verts de la ville, permettent aux habitants de s'évader sans quitter Caen. Et ce n'est qu'un début : un quatrième sentier est déjà en préparation sur le nord-est de la ville pour l'automne prochain, dans une logique de " ville nature " accessible à tous.