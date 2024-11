Calvados. Deux communes alertent sur du démarchage abusif

A l'approche de la fin de l'année, les ventes de calendriers et autres objets attisent les mauvais comportements. C'est le cas à Port-en-Bessin et Isigny-sur-Mer où "des personnes se présentent aux domiciles de particuliers pour vendre des calendriers et autres produits, indiquant qu'elles sont mandatées par la commune". Il s'agit en réalité de démarchage abusif et frauduleux, car "aucune société n'a été mandatée", précisent les deux communes du Bessin. Elles invitent d'ailleurs les habitants à rester vigilants, à ne pas leur ouvrir la porte et encore moins les faire entrer. Elles conseillent également d'appeler la gendarmerie si le cas se présente.