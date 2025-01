Top 10 des arnaques les plus dangereuses. L'escroquerie aux travaux à domicile (1/10)

Est-il possible, aujourd'hui, de passer une journée sans faire face à une arnaque ? Mail, SMS, appel ou démarchage à domicile… Les escroqueries pullulent et se faire tromper est plus facile qu'on ne le croit.

Du classique faux plombier à l'arnaque à la carte Vitale en passant par le gain à la loterie fantôme, les escrocs sont sur tous les fronts pour tenter de nous soutirer données et argent.

On a repéré pour vous les 10 arnaques les plus courantes (et les plus dangereuses) et, surtout, les quelques astuces pour éviter de se faire avoir au premier clic. C'est parti, avec un zoom sur l'escroquerie aux travaux à domicile.

L'arnaque aux travaux à domicile : la plus vieille des fraudes

Les escrocs démarchent leurs victimes en porte-à-porte. La méthode est simple : ils prétendent représenter une entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation (isolation, toiture, ravalement de façade, panneaux solaires, etc.).

Que promettent-ils ?

Ils s'appuient sur des devis défiant toute concurrence, sur des "offres à durée limitée" ou sur les aides financières (MaPrimeRénov, crédit d'impôt…) que les victimes pourraient toucher, leur faisant miroiter des travaux à bas coût, voire totalement pris en charge. Objectif : que les victimes signent un contrat sur-le-champ.

Quand le piège se referme…

Une fois signé, c'est là que le piège se referme : soit les travaux seront bâclés, les escrocs n'ayant pas les compétences requises ; soit les factures seront gonflées avec un prix final bien supérieur à celui annoncé ; soit les "ouvriers" auront purement et simplement disparu, vous laissant sans les travaux promis… mais allégé d'une grande somme d'argent.

Comment déceler l'arnaque ?

Pour éviter de se faire arnaquer, trois astuces, simples à appliquer, sont incontournables.

• Il faut toujours vérifier l'identité et les certifications du professionnel, éventuellement les avis en ligne et le numéro SIRET de sa société.

• Il ne faut jamais signer un contrat sur-le-champ. Prenez le temps !

• Consultez plusieurs professionnels, avec plusieurs devis à la clé, avant de vous décider.

Rendez-vous mercredi 29 janvier pour parler de l'arnaque aux impôts.