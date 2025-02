Top 10 des arnaques les plus dangereuses. Police et pédocriminalité : le mail choc qui fait paniquer les victimes (8/10)

Avez-vous déjà reçu un mail d'une Brigade des mineurs vous accusant de pédocriminalité ? Vous n'êtes pas le seul. Et, rassurez-vous, ça ne fait pas de vous un pédophile. En effet, il s'agit d'une arnaque, de plus en plus courante. On la décrypte pour vous.

L'escroquerie la plus glaçante

Un faux policier, supposé membre de la Brigade des mineurs, vous envoie un e-mail glaçant. Il vous accuse de pédophilie et prétend détenir des preuves accablantes. Il vous menace de poursuites si vous ne payez pas une amende. Le mécanisme de l'arnaque est simple : l'escroc compte sur la peur du scandale et la honte des internautes pour qu'ils versent la somme demandée.

Il existe une variante : vous pouvez également recevoir un mail de la supposée Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). L'expéditeur prétend que vous êtes impliqué dans une affaire de pédocriminalité et que la CEDH enquête sur vous. Pour éviter des poursuites, on vous demande de payer une amende. Ne tombez pas dans le piège : la CEDH ne contacte jamais les citoyens directement.

Comment s'en protéger ?

• Rappelez-vous qu'aucune convocation officielle ne vous sera envoyée sans procédure légale.

• Ne paniquez pas : la police ne contacte jamais par e-mail pour une accusation de pédocriminalité.

• Ne répondez pas : supprimez le message et ne payez rien, c'est une arnaque.

• Signalez ce mail sur www.internet-signalement.gouv.fr.

