Top 10 des arnaques les plus dangereuses. Les faux mails des impôts ou l'angoisse de voir vos comptes vidés (2/10)

Depuis mardi 28 janvier, nous avons décidé de nous plonger dans la jungle des escroqueries les plus courantes et dangereuses, qui envahissent nos smartphones, nos boîtes mail et qui arrivent même jusqu'à nos portes. Après les démarchages frauduleux pour des travaux à domicile, on s'intéresse aux faux mails des impôts.

De faux liens officiels

Mêler les arnaques au monde de l'impôt : les escrocs ne s'y sont pas trompés, il y a de quoi susciter chez nous des sueurs froides.

La méthode est simple : des escrocs vous envoient un message frauduleux, en se faisant passer pour des membres de l'administration fiscale. Ils mentionnent, au choix, une dette urgente ou un impôt à rembourser. Et demandent de cliquer sur un lien menant à un site qui paraît officiel… mais qui ne l'est pas !

Vous êtes alors invité à saisir vos coordonnées bancaires et/ou vos données personnelles, des informations qui leur permettront soit de vider vos comptes bancaires, soit d'usurper votre identité. Pour vous, il sera alors trop tard.

La solution pour se protéger

• Vérifiez toujours l'expéditeur. Les emails officiels des impôts proviennent uniquement de l'adresse @dfip.finances.gouv.fr. Dans le cas d'une escroquerie, cela peut y ressembler… mais il y aura toujours une différence !

• Ne cliquez surtout pas sur le lien contenu dans le mail. En cas de doute, connectez-vous sur votre compte sur le site des impôts pour vérifier si vous avez un impôt à payer.

• Le plus important : les impôts ne demandent jamais vos coordonnées bancaires par email. Si c'est le cas, c'est une escroquerie.

On revient jeudi 30 janvier avec l'arnaque aux plateformes de streaming, notamment Netflix.