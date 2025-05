Télévision. La Haute-Normandie pourrait gagner le concours TF1 du plus beau marché : ce village compte sur vous

Et si le plus beau marché de France se trouvait en Haute-Normandie ? Cette année encore, le concours Votre plus beau marché, lancé par TF1 et porté par Marie-Sophie Lacarrau, fait vibrer les terroirs. Et parmi les 24 candidats de cette saison 8, Lyons-la-Forêt représente fièrement la Haute-Normandie (Seine-Maritime et Eure).

Une halle classée, des produits locaux et une ambiance hors du temps

C'est dans une halle du XVIIe siècle classée monument historique que le marché de Lyons-la-Forêt prend vie plusieurs jours par semaine. Le jeudi, c'est le rendez-vous des locaux. Le week-end, le marché se transforme en un véritable pôle d'attraction, mêlant producteurs du coin et flâneurs du dimanche.

Charcutier, fromager, maraîcher bio, poissonnier, producteur de miel ou d'œufs fermiers : chaque stand a son histoire, et chacun contribue à créer cette atmosphère si particulière, entre tradition et convivialité.

Lyons-la-Forêt : un décor de carte postale pour un concours national

Classé parmi les plus beaux villages de France, Lyons-la-Forêt offre un cadre enchanteur qui sublime son marché. Comme le rappelle TF1, "pendant que certains visiteurs font leurs emplettes, d'autres attendent en sirotant sur les terrasses de la place". Ici, on prend le temps de vivre, de goûter, de discuter.

Un marché qui incarne le charme normand dans toute sa splendeur. Et qui mérite largement sa place au sommet du palmarès !

Le calendrier pour voter et soutenir Lyons-la-Forêt

• Jusqu'au 29 mai à 20h, les votes sont ouverts pour désigner les 10 finalistes du concours.

• Ensuite, du 30 mai au 13 juin, nouvelle phase de votes pour élire le grand gagnant.

• Le marché lauréat sera annoncé en direct au JT de 13h de TF1, la semaine du 23 juin.

Pour voter : rendez-vous sur le site de TF1, rubrique "Votre plus beau marché".

C'est le moment de faire rayonner la Haute-Normandie aux yeux de toute la France !