Village remarquable. Lyons-la-Forêt, un havre de paix au cœur d'une hêtraie

Reconnu comme l'un des plus beaux villages de France, Lyons-la-Forêt s'est développé autour d'un château au Moyen-Âge dont il ne reste aujourd'hui, pour tout vestige, que la motte féodale et les ruines de ses remparts. Pourtant, ce village qu'affectionnaient les ducs de Normandie pour sa proximité avec les forêts giboyeuses, recèle toujours de nombreux souvenirs de son passé : couvents et monastères, superbes halles restaurées qui accueillent toujours le marché les jeudis, samedis et dimanches, et de nombreuses demeures anciennes. Son charme a inspiré le compositeur Maurice Ravel qui y acheva le tombeau de Couperin et Les Tableaux d'une exposition, sa maison est d'ailleurs toujours visible.