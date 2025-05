Télévision. La Basse-Normandie pourrait gagner le concours TF1 du plus beau marché : ce village compte sur vous

Impossible de passer à côté quand on parle de gastronomie et de traditions en Basse-Normandie : le marché Saint-Sauveur de Caen est une institution ! Et cette année, il représente fièrement la région dans le concours Votre plus beau marché, présenté par Marie-Sophie Lacarrau sur TF1.

Un marché dans un décor chargé d'histoire

Tous les vendredis matin, la place Saint-Sauveur se transforme en un temple du goût. Le lieu est déjà mythique : une place chargée d'histoire, un cadre architectural exceptionnel et une ambiance conviviale à souhait.

Plus de 150 commerçants y installent leurs étals, proposant une large palette de produits régionaux. Fromages, poissons, légumes : le meilleur du terroir normand à portée de panier

Côté saveurs, le marché joue la carte 100% local :

• Des poissons ultra-frais débarqués des ports à 15 minutes de Caen,

• Des fruits et légumes de saison cultivés à quelques kilomètres,

• Et bien sûr, des fromages normands à faire pâlir n'importe quel plateau : camembert, livarot, pont-l'évêque, neufchâtel…

• Sans oublier les pains artisanaux, les douceurs sucrées et cette ambiance populaire, simple et chaleureuse qui donne envie d'y revenir chaque semaine.

Un marché qui coche toutes les cases du concours TF1

Selon TF1, le public peut voter jusqu'au 29 mai à 20h pour désigner les 10 finalistes du concours. Puis, entre le 30 mai et le 13 juin, une nouvelle phase de vote permettra de couronner le plus beau marché de France. Verdict attendu fin juin dans le JT de 13h !

Et si Caen raflait la mise ?

Pour offrir au marché Saint-Sauveur la place qu'il mérite au palmarès national, il suffit d'un clic (ou deux !). Le lien pour voter est disponible sur le site de TF1, rubrique "Votre plus beau marché".