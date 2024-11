Caen. Ce samedi, c'est jour de marché… pour les enfants !

Et si le marché était tenu par des enfants le temps d'une journée ? C'est ce que propose la Fédération nationale des marchés de France, en partenariat avec le Croq'Festival. Samedi 23 novembre, ce sont des dizaines de stands à hauteur d'enfants qui seront installés autour de l'église du Vieux Saint-Sauveur à Caen, de 10h à 12h puis de 14h à 16h. L'objectif ? S'amuser bien sûr, mais aussi sensibiliser les plus jeunes à une alimentation saine et locale, des défis qui font écho aux enjeux du Croq'Festival. Une monnaie fictive, le Fruitalou, sera fournie gratuitement aux enfants pour leur apprendre la gestion d'un budget. Ils pourront choisir des articles en fonction d'une recette, et repartir avec des produits frais à l'issue du marché. A la fin de la journée, les parents pourront peut-être, eux aussi, découvrir de nouveaux fruits et légumes et d'autres manières de les cuisiner.

Pratique. Eglise du Vieux Saint-Sauveur à Caen. Le 23 novembre, 10h-12h et 14h-16h. Gratuit. Infos sur le site de la Ville.