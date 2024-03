Télévision. Concours sur TF1 : votez pour désigner le plus beau marché normand et de France !

Comme chaque année depuis sept ans, TF1 organise le concours "Votre plus beau marché" qui désigne le marché préféré des Français à travers l'hexagone et les territoires d'outre-mer. Si l'année dernière, La Réole en Gironde est montée sur la première marche, le titre est une nouvelle fois remis en jeu. A cette occasion, la Normandie a désigné six villes en lice pour participer au concours et pour lesquelles vous pouvez encore voter.

Deux marchés ont été choisis dans chaque département de la Basse-Normandie : les marchés de Saint-Lô et de Hauteville-sur-Mer pour la Manche, le marché de Courteille à Alençon et celui de Mortagne-au-Perche pour l'Orne, le marché de Caen et de Port-en-Bessin pour le Calvados.

La date limite des votes est fixée au 1er avril. Ce concours est l'occasion de mettre à l'honneur les produits du terroir normand, de valoriser les circuits courts et le savoir-faire de nos agriculteurs. Après la première étape du vote, 24 lauréats régionaux seront sélectionnés au journal de 13 heures sur TF1 le 22 avril prochain. Un second vote national sera par la suite ouvert jusqu'au 23 mai, et désignera les 10 meilleurs marchés. Ensuite, du 26 mai au 16 juin, vous pourrez élire sur le site de TF1 le marché préféré des Français.

• A lire aussi. Télévision. L'actrice caennaise Nina Meurisse joue dans la nouvelle série de Canal +