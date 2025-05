Alençon. Des élèves du lycée Mézen rapportent 1 500 euros à leur établissement grâce à une invention

Les 12 créations étaient exposées à la Halle au Blé d'Alençon, mardi 29 avril. Pendant près de six mois, plusieurs étudiants issus de l'IUT Grand Ouest Normandie, du lycée Alain, du lycée Mézen, de l'UIMM Pôle Formation Grand Ouest et de l'ISPA se sont affrontés dans le cadre du concours des concepteurs de demain. Ils étaient encadrés par leurs professeurs.

Valoriser les métiers de l'industrie

Lancé en octobre 2024 par la Communauté urbaine d'Alençon (CUA), le concours avait pour objectif de valoriser les métiers de l'industrie ainsi que la transition écologique. "Le projet, c'était de fabriquer un objet à partir de matériaux récupérés", explique Noa Guilbert, étudiant en Génie mécanique productique à l'IUT de Damigny.

Les créations, parfois composées de matériaux élaborés par les étudiants eux-mêmes, devaient avoir un lien avec une caractéristique du territoire de la CUA ou avec le logo officiel du programme national Territoires d'Industrie. "On a fait un panier de basket amovible en référence aux féminines de l'USBD Alençon, sourit Noa Guilbert. C'est un ensemble en acier. On a fait des plaques en plexiglas pour la planche du panier. Le cerclage, c'est une jante de vélo", poursuit-il.

De leur côté, Ewann Biard-Denis et son équipe ont fabriqué "une sorte de poinçonneuse pour découper des pommes ou de la charcuterie, tout ce qu'il faut pour un apéritif, détaille le jeune homme. Ce projet nous a permis d'avoir un contact privilégié avec les industriels. On avait jamais travaillé avec eux directement".

Ewann Biard-Denis a présenté la création de son équipe, mardi 29 avril. La poinçonneuse est démontable et peut se ranger dans un étui représentant la Halle au Blé d'Alençon.

1 500 euros pour le lycée Mézen

Les grands gagnants de cette première édition sont scolarisés au lycée Marcel Mézen, à Alençon. Il s'agit de l'équipe TTCI Medal, qui a reproduit le coq du logo de Territoires d'Industrie en acier. "Quand ils ont annoncé le nom du deuxième, on s'est dit que le podium était perdu. On ne s'attendait pas du tout à cette première place, réagit Jules Chorro. On est contents car ça fait connaître la chaudronnerie", conclut-il.

Grâce à cette première place, le lycée Mezen repart avec un chèque de 1 500 euros. Les autres participants ont également reçu des cadeaux.