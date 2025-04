People. Estelle Lefébure révèle quel est son restaurant préféré en Normandie

Quand elle quitte Paris pour souffler, Estelle Lefébure ne cherche pas les paillettes. Ce qu'elle préfère ? Une bonne assiette de fruits de mer face à la mer, évidemment. Et son adresse de cœur, elle la confie au Parisien Week-end : c'est Les Vapeurs, une brasserie de Trouville-sur-Mer, aussi rétro que mythique.

"Les Vapeurs, une brasserie de Trouville au décor rétro", confie-t-elle au journal. Ouverte depuis 1927, cette institution locale sent bon la nostalgie et la mer. Au menu ? Moules marinières, sole, crevettes chaudes, et l'iconique plateau de fruits de mer qui la fait craquer. Bref, un lieu parfait pour mêler gourmandise et intimité.

Un coin de paradis entre forêt et souvenirs d'enfance

Ce n'est pas juste pour bien manger qu'Estelle Lefébure retourne souvent en Normandie. Née à Rouen, elle a grandi à Tôtes, en Seine-Maritime, et a gardé une attache très forte à cette région. "J'ai gardé la longère que mes parents avaient acquise avant ma naissance, à deux pas d'une forêt, non loin de Lisieux", révèle-t-elle dans l'interview.

Elle y passe encore de longs moments avec ses proches, dans une atmosphère bucolique où animaux et balades en forêt sont au programme. "J'y ai passé des années merveilleuses, au milieu de la nature et des animaux : chats, poules, cochons, lapins, moutons… J'aime m'y ressourcer avec ma petite tribu", ajoute-t-elle.

Balades et vie simple : son autre vie en Normandie loin des projecteurs

Aujourd'hui grand-mère, l'ex-top model assume une vie bien plus tranquille que ses années de mannequinat. Et c'est cette simplicité qu'elle chérit tant en Normandie : "S'il fait beau, nous pouvons faire une promenade en forêt ou sortir pour une balade à vélo", avait-elle déjà confié au Journal du Dimanche. Une vie presque champêtre qui contraste avec ses débuts sous les flashs et ses campagnes pour Thierry Mugler.

Elle s'est mariée en Normandie avec David Hallyday

Anecdote amusante (et ultra-romantique) : c'est aussi en Normandie qu'Estelle Lefébure a épousé David Hallyday. Leur mariage, célébré le 15 septembre 1989, a eu lieu à la mairie de Freneuse-sur-Risle, suivi d'une cérémonie à l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin-de-Boscherville. Ils auront deux filles ensemble, Ilona et Emma Smet, avant de divorcer en 2001.

Normandie, terre d'ancrage et de cœur

Entre souvenirs de petite fille, escapades à Deauville, et soupçons de sel de mer, Estelle Lefébure incarne cette génération de stars qui restent profondément attachées à leurs racines. Et la Normandie, avec ses paysages apaisants et ses adresses authentiques, lui offre ce que Paris ne peut pas toujours donner : une vraie bouffée d'air pur.