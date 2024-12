Cotentin. Repas de fêtes : quels sont les fruits de mer et les poissons les plus plébiscités ?

La semaine avant les fêtes est toujours chargée pour les pêcheurs et les poissonniers, car les fruits de mer sont très populaires dans les repas des fêtes. Cette année, les Cherbourgeois ne dérogent pas à cette tradition. "Les commandes vont continuer jusqu'au 22 décembre, mais dans l'ensemble la tendance est supérieure à l'année dernière, nous sommes très contents de ce début de période", souligne Thomas Poinsignon, le gérant de la poissonnerie Au Vivier dans le centre-ville de Cherbourg.

A chaque jour son fruit de mer de prédilection

En fonction des jours de fête, les gens privilégient une pièce ou l'autre. "Pour le 24, on prépare surtout des plateaux de fruits de mer, on aura 150 à 200 plateaux à préparer pour le réveillon de Noël."

Pour le jour de Noël, les belles pièces de poisson sont mises à l'honneur. "Le 25 c'est plutôt de la dorade royale, du bar, de la lotte, même si les crustacés sont bien présents ce jour-là, donc homard ou langoustine."

Pour le jour de l'an, les gens privilégient les crustacés. "Là on va de nouveau avoir des plateaux, donc avec des crevettes, des palourdes, des praires, des bulots, et là aussi on trouve des homards et des langoustines", explique l'artisan poissonnier. "Cette année, on a même la chance d'avoir du bouquet (sorte de crevette rose) pour les fêtes."

Pour les fêtes, les coquilles Saint-Jacques ont évidemment leur part ; et les huîtres, quant à elles, gardent leur popularité aussi bien pour Noël que pour le jour de l'an.