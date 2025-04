Pirou. La Foire aux bulots revient les 26 et 27 avril 2025

Amateurs de produits de la mer, de bonne ambiance et de découvertes locales, la 28e édition de la Foire aux bulots se tiendra à Pirou, dans la Manche, samedi 26 et dimanche 27 avril 2025. Un événement incontournable dans la région, organisé par l'Association terroirs et patrimoine pirouais, avec le soutien de la commune.

Un week-end festif pour tous les goûts

La Foire aux bulots, ce n'est pas juste une histoire de coquillages ! Pendant deux jours, une quarantaine de stands de produits de la mer et du terroir seront installés aux côtés d'une cinquantaine d'exposants proposant vêtements, déco, jeux de société et bien plus encore. L'occasion parfaite pour flâner, faire le plein de bons produits, ou chiner des trouvailles lors du grand vide-greniers du dimanche.

Concerts, animations et bulots à volonté

Côté animations, trois concerts sont prévus : Aurélien (chanson française), Les Indécibels (harmonie de Canisy) et Johnny Rock enflammeront la scène tout le week-end. Les amateurs de fête foraine y trouveront aussi leur bonheur. Et bien sûr, qui dit Foire aux bulots dit… bulots ! La SNSM de Pirou régalera les visiteurs avec des assiettes de fruits de mer, homards et plateaux à partager, servis sous leur chapiteau.

Alain Giard, le président de l'ATPP, nous détaille le programme de ce week-end :