Pirou. La foire aux bulots revient et lance la saison touristique

Avis aux amateurs de fruits de mer et notamment de bulots. La foire aux bulots de Pirou revient pour une 27e édition samedi 27 et dimanche 28 avril, en partenariat avec Tendance Ouest. Il sera possible d'acheter des bulots (forcément), mais aussi des huîtres, des seiches et d'autres fruits de mer. Vous pourrez aussi en manger sur place. La SNSM de Pirou vendra des assiettes des produits de la mer pour financer l'association. D'autres produits du terroir seront présentés, pour contenter tous le monde. La fête foraine et le vide-greniers devraient aussi attirer du monde. L'an dernier, 30 000 personnes étaient venues.

Une équipe au bulot !

Pour tout préparer, les bénévoles travaillent d'arrache-pied. Entre 100 et 120 personnes seront mobilisées le jour J pour guider les visiteurs, aussi bien sur les parkings payants que pour le service. Avec le plan Vigipirate au niveau urgence attentat, la sécurité a été renforcée. Pour la maire, Noëlle Leforestier, la foire aux bulots lance la saison estivale et profite à toute la commune. "Il y a tellement de gens qui viennent que tous les commerces, ça leur fait un chiffre d'affaires énorme, ça les fait connaître", assure-t-elle.

Le programme

Tout commence dès le vendredi soir avec un loto à la salle Claude-Massu. L'inauguration aura lieu le samedi matin. A 15h30, Jérôme Maugis, imitateur sosie de Patrick Bruel, proposera un spectacle visible par tous. A 19h30, place à la soirée fruits de mer sous le grand chapiteau avec aussi un concert traditionnel québécois.

Le dimanche, c'est le vide-greniers dès le matin avec une centaine de déballeurs, et l'objectif d'avoir 1km de linéaire d'objets à vendre. A 15h, un nouveau concert gratuit aura lieu : les Forbans de Lion, pour des chants marins.

Les parkings sont payants : 2€ pour les voitures et 10€ pour les camping-cars.