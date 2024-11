Saint-Hilaire-du-Harcouët. Il est le speaker de la foire Saint-Martin depuis 18 ans

Il est LA voix de la foire Saint-Martin à Saint-Hilaire-du-Harcouët depuis 18 ans. Philippe Breux sera de nouveau derrière le micro du samedi 9 au mardi 12 novembre. Les concours agricoles de Blonde d'Aquitaine ou de race bovine normande, les espaces ameublements, automobile, développement durable ou vélo seront ouverts.

Attention cependant, seule la fête foraine sera d'actualité lundi 11 novembre. A l'occasion de la commémoration de l'armistice il n'y a aura pas de déballage dans les rues, ni d'ouverture des salles d'exposition.

La fête foraine continuera jusqu'au dimanche 17 novembre.

Les deux spécificités de la foire Saint-Martin "Il y a deux spécificités à Saint-Hilaire. La première, c'est que c'est la dernière grande foire de la saison. La deuxième particularité, c'est que c'est une foire de centre-ville. Cela veut dire que quoi qu'il arrive en aléas météo, on a les pieds au sec puisque c'est en centre-ville. On a moins de crainte que Gavray, Lessay ou encore Montilly", explique Philippe Breux.

Toutes ces animations seront mises en voix via Philippe Breux. "Il faut donner les annonces, parler de ce qu'il y a sur Saint-Hilaire et son territoire. C'est également assurer le service publicitaire pour les commerçants qui ont souscrit à la formule. C'est aussi faire des jeux sur le podium. Il y a aussi un petit côté sécurité, car je suis basé en dessous du PC sécurité : enfant perdu, voiture mal garée…", raconte-t-il. Il y a de la préparation en amont, mais aussi "beaucoup d'improvisation". Il gère aussi des moments plus silencieux pour ne pas saturer les visiteurs d'informations.

Une présence toute la journée

Philippe Breux est sur place dès 7h du matin et jusqu'à 20h, 20h30 quand il n'y a plus personne. En tout cas, il l'assure, chaque année, "c'est un bonheur de retrouver les commerçants, les exposants, les organisations". Il anime aussi la Montilly dans l'Orne, la foire de Saint-James et celle de Lessay.