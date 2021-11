Interview. La Foire Saint-Martin 2015 à Saint-Hillaire-du-Harcouët

Devenue un événement incontournable en Normandie, la Foire Saint-Martin attire chaque année à elle seule, plus de 150 000 visiteurs.

Membre de l’association des foires millénaires de la Manche, l'évènement annuel a su se perpétuer grace notamment aux marchés, déballages, à sa fête foraine en centre-ville, ainsi qu'à ses concours agricoles.

Patrice Deniau, Adjoint au Maire de la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët, chargé du développement économique, de la promotion et de la communication, a répondu aux questions de Tendance Ouest.

Tendance Ouest, sera en direct de la Foire pour une émission spécial, Samedi 7 Novembre de 9h à 12h.

Au programme de la foire :



Samedi 7 novembre : inauguration, déballage dans les rues, exposition dans les salles et fête foraine.

Dimanche 8 novembre : déballage dans les rues, exposition dans les salles et fête foraine.

Lundi 9 novembre : concours agricoles au marché couvert et salles d'exposition ouvertes (salles des fêtes et Marly). Attention le lundi : pas de déballage dans les rues.

Mardi 10 novembre : déballage dans les rues, exposition dans les salles et fête foraine. Foire aux bovins, chevaux et poneys au marché couvert.

