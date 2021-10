Idées loisirs Normandie : Week-end du 12 et 13 novembre

Ycare est en concert ce soir à Cherbourg. Il chantera à l'ancien hôpital maritime à 20h30.





Depuis hier et jusqu'à lundi, c'est la 25ème foire gastronomique et commerciale de Torigni sur Vire. Des dizaines d'exposants, des produits savoureux, des ateliers culinaires et une exposition de tracteurs anciens. Profitez des 4 jours de la foire pour seulement 1,5 euros. RDV place du château à Torigni.





Demain en fin de journée, venez assister à la Soirée consacrée au chorégraphe Tero Saarinen et à sa compagnie. C'est le spectacle de danse Scheme of Things / Vox Balaenae qui commencera à 17h au théâtre de Caen.







Demain, Vide-greniers spécial enfants à la salle polyvalente du Rex de Sourdeval

de 8h à 17h. Jouets, vêtements, puériculture, trouvez de bons plans pour les fêtes de fin d'année.





Place au jazz à Caen avec le Joonas Havistoo Trio. C'est au théâtre de Caen à 15h et c'est gratuit.





Ambiance blues à la Fabrique de Lion sur mer ce soir avec Bob Bucher à 20h. Demain ce sera du jazz avec Carl March », un trio qui jouera à partir de 16h30.





Le spectacle de cirque franco-finlandais se termine ce week-end à caen. « Pour le meilleur et pour le pire » nous plonge dans la relation de deux êtres qui se côtoient tous les jours. Deux artistes de cirque évoluant au gré du temps qui nous racontent leur vie. Le cirque comme une sorte de mariage pour un couple qui cherche l'équilibre entre le travail et la vie, entre l'intimité et la piste. Représentations ce soir à 19h30 et demain à 17h.



Ce week-end, c'est le Festival du goût du large à Port en Bessin. Deux jours de fête sous le signe de la tradition maritime vous attendent. Fête de la coquille Saint-Jacques, festival de chants de marins, vente directe et dégustations de produits de la pêche, visites guidées de chalutiers depuis le premier port de pêche bas-normand.







Il n'y a pas qu'à Bercy qu'il y a du tennis en France ! RDV dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 20 novembre pour assister au 3ème Open féminin 50 à Equeurdreville. Vous pourrez notamment supporter la normande Myrtille Georges (tête de série n°8), née dans la Manche et formée à Saint-Pair-sur-Mer. L'entrée est gratuite.







Derniers jours pour le festival des Rendez-vous soniques à Saint Lô. Aujourd'hui 2 concerts gratuits : le groupe normand Born In Alaska au théâtre Roger Ferdinand à 14h et « Bel air line » au QG à 21h. Pour les concerts payants, vous pourrez voir Cascadeur, Lulu Gainsbourg, The Do et Brigitte. Ce sera Bernard Lavilliers qui fera la clôture du festival demain soir à la salle Fernand Beaufils.









Il y a des spectacles humoristiques demain dans la région :

*« Le clan des divorcées » dont on vous a offert des places ces dernières semaines sur Tendance Ouest. Stéphanie d'Humily de Malanpry, une bourgeoise qui vient de quitter un berger ardéchois décide de changer de vie en partant s'installer à Paris. Pour vivre dans son grand appartement elle cherche deux colocataires ; qu'elle va trouver sous les traits de deux autres femmes divorcées : Mary Bybowl, une anglaise un peu délurée qui vient de quitter un homme de plus et Brigitte, la rurale qui divorce aussi. Ces trois femmes aux caractères et statuts sociaux différents vont traverser cette épreuve en se soutenant mutuellement. C'est demain à 15h au zénith de Caen.

*Il y a ussi à Acqueville une pièce de théâtre comique. « C'est déjà bien assez »par la compagnie « le jardin des planches ». Un spectacle à partir de 8 abs, à voir au foyer rural d'Acqueville demain à 15h30.



Mortain accueille demain la 3ème édition du Salon du Livre. Près de 50 auteurs seront présents. Vous y découvrirez aussi des livres de Michel Heber, romancier et historien manchois. Ce sera à la salle du Cosec.





Il y a du sport ce week-end, on commence avec du Handball : en Nationale 1 masculine Cherbourg reçoit Pau Dimanche à 16h au complexe Chantereyne.

En football Flers joue à domicile face à Rennes 2 ce soir à 18h dans le cadre du championnat de CFA 2.





En ce moment, et jusqu'à dimanche soir c'est le salon du mariage et de l'événementiel à Caen. 110 exposants, sur plus de 1400 m² vous conseilleront sur ce sujet. De nombreux défilés sont aussi prévus, aujourd'hui et demain à 11h15 , 15h et 17h15. L'entrée est à 7 euros, et c'est ouvert de 10h à 19h au parc des expositions.









Ce soir, le belge Milow est en concert à la Luciole à Alençon à 21h.





Dans le cadre du festival Les Boréales, l'auteur finlandaise de BD Kaisa Leka viendra dédicacer ses ouvrages à la librairie Le Préambule à bayeux. Elle y sera à partir de 14h.







Venez écouter la musique gospel de la « New gospel family » à Mézidon Canon. C'est ce soir à La Loco à 20h30.





Soirée pop demain soir au Cargö. Venez découvrir Miles Kane en solo, lui que vous avez peut-être entendu avec les Rascals ou les Last Shadow Puppets. Sur scène le public aura aussi l'occasion d'écouter le groupe normand Goodbye Horses. Ouverture des portes demain à 19h pour un concert 1/2heure plus tard. C'est au club, entrées entre 16 et 20 euros.