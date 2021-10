Idées loisirs Normandie : Week-end du 19 et 20 novembre

Toute cette matinée, Rendez-vous devant la Porte-Horloge de Vire pour le traditionnel marché au foie gras de l'association des producteurs de foie gras Normands. C'estl'occasion de prévoir de gourmandes fêtes de fin d'année. RDV de 9h30 à 12h30.





Concert gratuit ce soir à sauxemesnil a 21h au bar3 le pressoir3. C'est le groupe LOUDER BRUNTON WAYS, entrée gratuite.







Le Salon peintures et sculptures de la Ville de Condé-sur-Noireau ouvre ses portes demain. Cette 20ème édition réunit une nouvelle fois des artistes confirmés et talentueux dont le rayonnement va au-delà des limites régionales, promesse d'une respiration lumineuse au coeur de l'automne ! C'est accessible jusqu'au 11 décembre,tous les jours de 14h30 à 18h sauf le lundi à l'hôtel de ville de Condé sur Noireau.





Toute la journée à Torigni sur Vire, venez participer à la fête de la viande.





Commet le monde vint au monde ? C'est le titre de cette pièce

de théâtre d'ombres proposé aujourd'hui à Bayeux. Dès 4 ans, La compagnie Par Les Villages vous présente ces récits mythologiques des pays scandinaves. C'est à 16h30 à l'auditorium.







Les chevaliers du fiel viendront vous faire rire au zénith de Caen . Nous vous avons offert des places pour assister à leur spectacle. C'est au zénith ce soir à 20h30.









Il y a du théâtre ce soir au chapiteau CREA de Mondeville. "La Fontaine et son valet"

raconte le jour du grand oratoire de M. Jean de La Fontaine, l'audience est venue en nombre, son fidèle valet installe son guéridon et sa chaise. C'est la présentation des inédits " contes et nouvelles ". Un parallèle avec notre époque à travers des contes novateurs et croustillants à l'écriture subtile. Un spectacle à voir à à partir de 15 ans. Tarifs de 4 à 6 euros. RDV à 20h30 à CREA Mondeville.





Tout ce week-end à Vire, c'est le 22ème salon antiquités-brocante. Vous pourrez chiner de 10h à 19h les 2 jours. L'entrée est à 3 euros.





Ce week-end, c'est la 16ème fête des produits de la mer et du terroir à Cherbourg. Une 50aine d'exposants sont attendus, de Normandie mais aussi de toute la France.

En plus de tous ces mets, il y aura aussi des animations. Démonstrations culinaires avec Manche terroir, possibilité de naviguer sur de vieux gréements etc. C'est gratuit, au quai de l'entrepôt de Cherbourg de 10h à 20h et demain de 10h à 18h. Plus d'infos sur notre site tendanceouest.com





Au théâtre de Caen, vous pourrez voir le cycle des 4 opéras de l'anneau du Nibelung de Wagner. RDV pour La Walkyrie à 14h30.







Une soirée spéciale 70's à La Bodega est organisée au Casino de Saint Aubin sur mer. A 18h30 : grand quizz pour gagner de nombreux cadeaux et moment musical en salle des jeux. Puis dès 20h30 : dîner concert avec les Tribute To 70's, et à partir de 23h00 playlist spéciale années 70 !! Le menu est à 20 € hors boissons. Vous pouvez réserver au 02 31 96 78 82







A Lisieux c'est ce week-end le Salon du Mariage et de la réception. 20 exposants (fleuriste, photographe, traiteur, bijoutier, animations …) sont attendus et 3 défilés par jour seront organisés. RDV à l'Hôtel Mercure de Lisieux, rue Roger Aini de 10h à 19h.





Le village OXYLANE de Mondeville organise un événement autour du tennis de table.

Différent différents ateliers ludiques seront proposés. Vous pourrez également venir défier le 'ROBOTVOX' et tenter de renvoyer toutes ses balles lancées à plusieurs Kilomètres/heure. Une montante/descendante géante ouverte à tous sera organisée pour l'occasion et des démonstrations seront proposées tout au long de l'après midi. C'est gratuit et c'est tout à l'heure à Mondeville de 14h à 18h.

Sur place également, vous pourrez vous initier à la Zumba, de 16h à 17h sur inscription uniquement à mondeville@oxylanevillage.com.







Il y a du hockey ce soir à la patinoire Caen la Mer. Les drakkars affrontent Neuilly sur Marne à l'occasion de la 9ème journée de ligue Magnus. Début du match à 20h.





Cet après-midi, le caricaturiste Gega est en dédicaces à la maison de la presse de Granville. Il viendra vous présenter ses ouvrages consacrés au cinéma comique français. C'est à la maison de la presse, 26 rue docteur Letourneur à Granville de 15h à 19h. Plus d'infos sur notre site tendanceouest.com





Comme chaque saison, le Collectif Jazz de Basse-Normandie propose des rendez-vous mensuels d'octobre à mai, les Jazz Dudim... Le prochain a lieu demain au conservatoire de Caen. "Sois patient car le loup..." est un spectacle musical.Nous imaginons Lowry, le personnage principal, un jour de belle humeur, en compagnies de quelques amis, d'inconnus et d'étrangers, vers la fin du jour, racontant des histoires, et les chantant en s'accompagnant avec son taropatch (ukulélé à cordes doubles). Ses compagnons jouant avec lui, faisant écho à ses mots, les devançant parfois. Devenant autant de visages de Lowry lui-même, chacun à son tour, tandis que la nuit les enveloppe peu à peu... C'est à 17h demain à Caen.







Ce soir à la ferme culturelle du Bessin d'esquay sur Seulles, nouvelle édition du diner-spectacle « être dans le noir, juste pour voir » qui vous propose des plats à déguster entièrement dans l'obscurité. C’est à 20h.





Concert éléctro-pop gratuit au Cargö à Caen. Venez écouter FM Belfast et Casion Kids à partir de 20h30.