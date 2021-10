Idées loisirs Normandie : Week-end du3 et 4 décembre

Ce week-end, Grande vente de solidarité Emmaüs à Tailleville près de Douvres la Délivrande: grand choix d'articles mobilier ancien, livres, dentelles, bijoux, collections, vêtements, vélos, disques et cd, vaisselles, matériel photos, etc... Aujourd'hui de 9h30 à 17h demain de 14h à 17h.





A Saint Lô ce week-end, ouverture de la patinoire en plein air, élection de Miss St Lô, les traditionnelles foulées st-loise demain et des spectacles de rue comme un show de moto en équilibre sur un câble à 30m de haut c'est à voir dimanche à 15h place de l'hôtel de ville.







Les 60 chanteurs de la chorale L’ÉCHO DU ROC chanteront à Carolles demain à 17h, dans l'église. Vous entendrez des chants sacrés et d'autres profanes. L'entrée est fixée à 5€, réservations à l'office de tourisme.







Marianne Faithfull est en concert au Cargö ce soir à Caen. C'est à 20h30.





L'association des cavaliers normand organise jusqu'à dimanche soir un concours hippique de niveau national. Cette manifestation se déroule de 9 h à 21 h, avec une épreuve en nocturne ce soir, depuis le centre de promotion de l'élevage a St Lo.



Vire, déconstruction- reconstruction,est un spectacle ciné-concert proposé ce soir au Préau de Vire par l'ensemble No music Orchestra. Ca commence à 20h30.







Jacques Weber joue ce soir à l'archipel de Granville dans la pièce Eclats de vie. Début à 20h30.





Coquille Saint Jacques en fête ce week-end à Grandcamp-Maisy ! Pendant 2 jours, ventes sur la criée, marché du terroir, animations et expositions gratuites. Si le temps le permet, il y aura un feu d'artifice à 19h ce soir.







Musique du monde à Caen aujourd'hui. Venez assister gratuitement à une interprétation de musique chinoise par Lingling Yu. C’est au théâtre de caen à 17h.









Ce week-end, c'est bien sûr le Téléthon. De nombreuses animations ont lieu dans la région à cette occasion pour soutenir la cause. Voici quelques exemples : à HARDINVAST, à la Salle communale, à 20 h 30 Soirée DANSANTE “La boîte à Louis” Entrée 5 € - gratuit pour les moins de 13ans.

Collignon fait son téléthon à Tourlaville jusqu'à 18h avec randos VTT et pédestre, char à voile ,cerfs volants, canoë, maquillage enfants, défi de crêpes 3000...

Demain à NOUAINVILLE, Jeux d’adresse autour de la boule Sur terrain couvert à 14h mais aussi Baptême à poney et Vente de crêpes et vin chaud.

Aujourd'hui à Caen, venez faire réparer votre vélo pour l'occasion, c'est place courtonne. Il y a aussi une opérations croissants chauds organisée 12 RUE PROFesseur JOSEPH ROUSSELOT à 9h30 et 15h30. Retrouvez toutes les manifestations près de chez vous sur coordination.telethon.fr et faites un don en appelant le 3637.



Jusqu'à ce soir 17h, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE LA MANCHE vous attend à à Coutances Avenue de la Division Leclerc, dans le cadre de sa campagne d'éclairage! Venez faire vérifier gratuitement tout le système d'éclairage de votre voiture. Les fonctionnaires seront la semaine prochaine à Tourlaville et Saint lô. Plus d'infos sur tendanceouest.com







Ce soir ne manquez pas le concert de La Sainte Cécile de Saint Sever Calvados organisé par l'école de musique de l'intercom séverine. Vous pourrez écoutez l'orchestre junior, L’ensemble de cuivres et de percussions régional amateur et le Bocage Band. Début à 20h30, l'entrée est gratuite !







Ce soir , c'est l'éléction de Miss St Lô à la salle Salvador Allende. Les jeunes candidates défileront en tenue élégante et chic, en tenue de ville, et en maillot de bain. Vous profiterez aussi d'un numéro d'illusionniste, une pause musicale un grand défilé de mode organisé par les commerçants st-lois. Il y aura aussi le mannequin Laura Tanguy (2ème dauphine de Miss France 2008,qui a ensuite remplacé Valérie Bègue pour l'échappe suprême.

Retrouvez les 22 prétendantes et votez pour elles sur tendanceouest.com







En CFA Avranches reçoit Viry-Châtillon ce soir à 18h, venez soutenir l'équipe de la baie du Mont St Michel au Stade Fenouillère.





L'Agora d'Equeurdreville accueille les Rockeurs ont du cœur, vous connaissez le principe pour un jouet neuf ramené vous accédez à un concert avec trois groupes de rock. Début à 20h pour écouter The Jack'potes, Sound Dynamic et Le pied d'la pompe.