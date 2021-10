Idées loisirs Normandie : Week-end du 24 et 25 décembre

Saint Lô continue à fêter Noël. Cet après-midi, de 14h à 19h, venez visiter la maison du Père Noël : Exposition d’ours en peluche, boîte à lettres pour lui poster quelques heures avant le jour J la liste de cadeaux et des dessins…La patinoire est aussi toujours au Centre Culturel Jean LURÇAT pour petits et grands. Animation gratuite et ouverte à tous.







A Caen, ce sont les 2 derniers jours pour profiter des projections du conte lumineux sur la façade de l'hôtel de ville, entre 17h30 et 23h.





Dernier jour pour le marché de Noël à Cherbourg. C'est Place de Gaulle. Plus de 25 exposants sont présents ainsi qu'une Maison du Père Noël avec les animaux de la ferme et un conteur.





Jusqu’au 24 décembre le Père Noël est également présent en centre ville de Bayeux accompagné de son guide Mathilde. Tous deux continuent la distribution d'enveloppes cadeaux. Vous pourrez aussi faire un tour de manège jusqu’au 31 décembre devant la mairie.





Ce soir c'est la fête de Noël au grand Hotel de Cabourg. Accueil au champagne autour du sapin de Noël puis dîner animé par un trio jazz. Début à 20h.

Le Méga CGR de Cherbourg vous propose cet après-midi la diffusion de l’Opéra rock Mozart en 3D. Deux séances sont prévues 17h30 et 19h45. Les places sont en vente, vous pouvez dès maintenant vous rendre aux caisses du cinéma.







C'est la dernière journée pour trouver des cadeaux pour tous les retardataires. Pourquoi pas vous rendre sur le marché de Noël de Caen qui se termine pour la dernière fois ce soir à 19h.







A Falaise cet après-midi, Michel Delaunay dédicace un nouveau livre : « Contes spéciaux de Normandie » 7 Nouvelles : La chevauchée salutaire de Guillaume, de Valognes à Falaise. Blandine, impératrice des tissages de Flers, Enguerrand de La Ferté, entre Fertoise et mode de Caen. Adeline, princesse perdue née chez les gueux.

RDV à la Maison de la Presse Rue de la pelleterie à Falaise, De 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h00.









Cet après midi à 15h, venez écouter le CONTE MUSICAL "VALAS", une adaptation de Adaptation de "Moby Dick". Pour les familles, dès 6 ans. C'est au musée de Normandie à Caen.

Après l'ouverture des cadeaux demain matin et le repas en famille, allez au cinéma ! En plus de partager un bon moment vous ferez une bonne action puisqu'en ce 25 décembre et uniquement le 25, pour une place achetée, une partie du prix du billet sera reversée à l'association « Toiles enchantées » qui permet aux enfants qui sont obligés de rester à l'hôpital de voir des films, en amenant le matériel nécessaire aux projections. « Toiles enchantées » est soutenue par Alain Chabat. Plus d'infos sur www.tendanceouest.com





A Falaise, Les donjons du château Guillaume-le-Conquérant se mettent en scène de 10h à 18h autour du conte de Charles Perrault, La Belle au Bois Dormant. La visite peut se faire en famille mais également en groupe.





Dédicace de Michel Hébert à Granville, pour ses deux derniers livres : « rififi au grand pardon de Granville » (policier) et le « canton de Mortain ». Ses autres ouvrages seront également disponibles. C'est à la maison de la presse situé 26 ruee docteur Letourneur de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00.





Vous pouvez continuer à visiter ce week-end les Crèches du monde - spécial crèches provençales à Lisieux. De 9h30 à 17h au Centre Pastoral Jean-Paul II (en face de la Basilique). Demain, la visite est guidée à 15h30. C'est gratuit.





Enfin comme tous les jours depuis la fin novembre et jusqu'au 1er janvier, vous pourrez allaer au cirque à ifs ! C'ets le Nouveau spectacle "VOYAGE" au complexe sportif de CAEN – IFS. Sous chapiteau chauffé, vous pourrez voir tous les numéros traditionnels pour un grand spectacle de 2h. RDV chaque jour à 16h.