Idées loisirs Normandie : Week-end du 17 et 18 décembre

Encore une fois, de nombreux marchés de Noël égayent la région :

Venez découvrir celui de Saint-Pair sur Mer à la salle polyvalente tout prêt du Casino. De nombreux exposants seront présents pour vous proposer des produits traditionnels et vous faire partager la magie de Noël.

Valognes accueillera aussi le marché de Noël aujourd'hui et demain de 10h à 18h avec de nombreuses idées cadeaux.

Il y en a également à Bayeux tout le week-end et à Beuvron en Auge demain de 10h à 19h avec dégustation de vin chaud. Toutes les infos à retrouver sur tendanceouest.com







Aujourd'hui à Caen, au théâtre Foz, venez voir « Moment de musique ». Reynald Fleury et son fils Julien nous convient à participer à leurs joutes musicales et créatrices, leur harmonie ajoutée à leur virtuosité créé une complicité fusionnelle avec leur public. Spectacle à 11h pour les enfants à partir de 2ans et demi et à 20h30 pour ceux à partir de 6 ans.







Soirée Twin ce soir à la Bazoge dans le Sud Manche avec les groupes Colporteurs et Cheuv suivi de la traditionnel soirée Vyniles avec le retour des Dj's Twin. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur tendanceouest.com. Billeterie sur place. Début des concerts à 21h30.





A Saint Lô ce week-end, encore des animations avec 3 spectacles : MR ET MISS LUNANTHROPE Square de la Rue Piétonne à 17 h 30. Demain, TETOUZE, LE VÉLOMAN DÉJANTÉ Square de la rue piétonne à 15 het enfin

VINCENT MEZIERES, CRACHEUR ET JONGLEUR DE FEU,Rue Torteron (Côté Remparts, face au Majestic) à 17 h 30 . Ces spectacles sont gratuits.





Demain, c'est la 6e Course des pères noel à Omaha Beach ! C'est en fait du char à voile. De 9h à 12h : char à voile, marche nordique, longe côte, trail nature et à 12h30 : Régalade au club House. RDV à la Base nautique Eolia à Colleville sur mer.





A Courseulles sur mer, passez au centre Juno Beach voter pour votre sapin de Noël préféré parmi les créations originales de différentes associations de la ville. Vous pourrez aussi profiter de nombreuses animations à retrouver dans les rues et de la fête foraine.





Cette nuit au ateliers art plume de Saint Lô, venez bouger grâce à la 2ème édition de « Les pops et du rock ». Musique soul, garage et new wave avec 2 many Lulu's et DJ L'embrouille. Entrée de 4 à 6 euros, RDV de 22h à 5h du matin ce soir à Saint Lô. Renseignements/Réservations : 02.33.05.03.26





Ce soir à Lisieux, Les jeunes des structures ados proposent un spectacle basé sur un medley des comédies musicales les plus connues. Droit d'entrée : des cadeaux pour le Père Noël vert. C'est à 20h à Mosaïc, 13 boulevard Pasteur.





A l'occasion du festival « Noël des mômes » , Le groupe Mes Souliers sont rouges chantent à Bréhal. La date de ce soir est déjà complète, mais il reste encore des places pour dimanche à 16h, renseignements et réservations auprès de Bréhal Animation.





Un spectacle jeunesse vous est proposé cet après-midi à Troarn. C'est « la fabuleux voyage de la fée Mélodie » : Coup de tonnerre au pays des notes : Mélodie, la fée, a perdu son "la". Elle part à sa recherche mais attention, l’ogre de Barbarie est dans les parages. Il faudra beaucoup de courage à Mélodie pour l’affronter. RDV à la salle des fêtes de 15h30 à 17h30 c'est gratuit.



La Crèche vivante de Saint Hilaire du Harcouet a débuté hier sa 29ème édition! Jusqu'au 28 Décembre venez découvrir ce célèbre spectacle à 15,16 et 17h. 40 acteurs se réunissant pour 40 min de représentation. Entrée à 7 euros pour les adultes, 4 pour les moins de 12ans à la salle des fêtes Rue Waldeck Rousseau.





A l'approche des fêtes de fin d'année, le village OXYLANE de Mondeville organise un évènement autour du monde magique de Noël de 14h à 18h.

A cette occasion, il y aura des animations sportives tout au long de l'après midi, gratuites sans inscriptions et ouvertes à tous. Venez jouer et découvrir « la guerre des balles de Noël, le trotithlon, les sons de Noêl et le sarbaca'noël. En parallèle à ces animations sportives, des ateliers maquillages et de dessin encadrés par l'IFEC de CAEN seront organisés tout au long de l'après midi.







Si vous aimez Medi, le batteur de Charlie Winston, qui chante aussi en solo, sachez qu'il est ce soir en concert à Cabourg . Il chantera à partir de 21h dans la salle de l'hôtel de ville. Le plein tarif est à 9 euros.



Dès aujourd'hui et jusqu'au 1er janvier, c'est la fête des gourmands à Villers sur mer avec la 9ème édition de la fête du chocolat ! Ateliers et démonstrations sont prévus sur la période ainsi qu'un concours et des offres chocolatées chez les commerçants.





Enfin du football, en CFA2 Mondeville reçoit Brest et Granville affronte Rennes à 18h. En CFA seul Caen jouera à domicile face à Fontenay. En Ligue 1 suivez la rencontre SM Caen / ASNL Nancy dès 18h45 sur Tendance Ouest et tendanceouest.com