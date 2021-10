Idées loisirs Normandie : Week-end du 10 et 11 décembre

Plusieurs marchés de Noël ont lieu dans les villes bas normandes, par exemple :

Le marché de Noêl de la Carre à Saint Rémy des landes avec produits du terroir et dégustations aujourd'hui et demain.

Celui de Saint Gabriel-Brécy, au prieuré, aujourd'hui de 14h30 à 21h30 et demain dès 10h. A noter la présence du Père Noël.

*10ème marché de noël féérique de Saint Pierre sur Dives. 150 exposants seront présents. Profitez aussi d'une crèche vivante, un défilé médiéval noctrne et un feu d'artifice musical. RDV aujourd'hui de 11h à 22h et demain de 10h à 18h.





Le « Noël des créateurs » a lieu à l'église St Nicolas à Coutances de 10h à 19h ce week-end. Artiste peintre, enluminure, verre, luminaire, coutellerie, objets et meubles en carton, créatrice de textile, photographe, créatrice de chapeaux, plasticien et céramiste seront présents. L'entrée est gratuite. Plus d'infos à retrouver sur tendanceouest.com







Ce week-end à Saint-Lô, 2 sports sont à l'honneur avec un grand tournoi de Judo au dojo Alain Crépiaux et un concours de dressage pro-élite au Centre de Promotion de l'élevage.





Demain, c'est la fête de la lumière à Flers. 13 chars illuminés, confectionnés par les habitants du bocage défileront dans les rues de Flers. Un événement à ne pas manquer qui débute à 17h30 dans la rue de Paris.











Il y a du hockey ce soir à la patinoire Caen la mer. Les drakkars jouent contre l'étoile noire de Strasbourg pour la 12ème journée de ligue magnus à 20h.









Le Cinéma le Basselin de Vire vous propose une grande vente d’affiches de Cinéma. Venez acheter des affiches de Twilight, Tintin, Les Stroumpfs, Pirates des Caraïbes, Harry Potter, et bien d'autres encore ! Rendez-vous à partir de 14h30 aujourd'hui et demain. 2€ la petite affiche, 4€ la grande.





le Collectif Jazz de Basse-Normandie vous propose aujourd'hui un rendez-vous Jazz Dudim... Celui-ci vous est proposé dans le cadre de la 13e édition du festival Jazz en scènes. C'est Ivann Cruz Solo & Actuum, à 20h30 au conservatoire de Caen. Places entre 6 et 9 €.



Concert à Avranches demain après midi. C'est la chorale « free gospel » qui chantera des chants de Noël et évidemment de gospel à l'initiative du rotary club, en faveur de la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer. RDV à 17h à la basilique Saint Gervais. Places à 12€.





Cet après-midi au centre Oxylane de Mondeville, Le club d'aviron de CAEN organise son championnat annuel d'ergomètre.

Tout rameur voulant prétendre à participer aux championnats de France doit avoir un chrono sur rameur en salle appelé ergomètre.

A l'occasion de la semaine fédérale, le Club d'aviron de Caen souhaite réunir tous les rameurs de la Normandie au village OXYLANE ce samedi de 14h à 18h afin d'organiser ce championnat.

Pour l'occasion, le club apportera des bateaux et communiquera sa passion pour l'aviron avec les visiteurs.

En parallèle, le club proposera des initiations gratuites à l'ergomètre.





Les animations de Noël de Saint Lô continuent ce week-end. SPECTACLE / SENSO - (danse aérienne) au Parvis de la Mairie tout à l'heure à 16 h – Gratuit.

Suspendu dans les airs, le corps se réinvente avec humour et sensualité. Demain, c'est la PARADE DE NOËL. Cette année, le Père-Noêl sera entouré d'une dizaine de personnages, avec la fanfare officielle de Noël... Et une pluie de bonbons sera distribuée aux enfants les plus sages ! Le Départ sera donné de l’Hôtel de Ville à 15 h. Puis toujours demain à 17h30, square de la rue piétonne, c'est le SPECTACLE / BARBARIGODON :Percussions, jonglerie, torches enflammées et combat d'épée sont au programme de leur déambulation médiévale.



A Caen, c'est aujourd'hui que démarre 5ème édition de l'Open de tennis de Caen depuis le Zénith, retrouvez de nombreux joueurs français comme Richard Gasquet, Arnaud Clément, Mickael Llodra ou encore Gilles Simon.







Une vente aux enchères de jouets miniatures a lieu cet après-midi à Saint Pair sur mer. Plus de 3000 miniatures à l'échelle 1/34ème sont mises en vente, vous pourrez notamment y retrouver des véhicules de gendarmerie ou de pompiers. L'exposition est à voir de 10h à 12hh et les ventes commencent à 14h30 à l'hôtel des ventes.







C’est le 16ème Open International de Bayeux de karaté kyo-ku-shin-kai au Cosec Saint-Julien. 105 combattants sont inscrits venant de toute l'Europe comme la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, la Tunisie, la Pologne, la Russie et bien sûr la France, sous le contrôle de 20 juges et arbitres nationaux et internationaux. RDV dès 13h durant ces 2 jours pour voir les combats, 5€ l'entrée.





En coupe de France de football, Avranches affrontera les vendéens des Herbiers, un club de CFA. Venez les soutenir au stade Fenouillère à 18h. Cherbourg se déplace dimanche à Saran, une équipe de division d'honneur.







Week-end spécial à la comédie de Caen. Pendant ces 2jours, des rencontres artistiques, scientifiques et culinaires sont organisés dans divers lieux avec la comédie de Caen. Toutes ces animations ont un rapport avec le spectacle « la sagesse des abeilles » proposé dimanche en fin de journée. Mangez un repas complet cuisiné avec du miel, discutez de ces insectes qui nous sont indispensables ou venez voir des spectacles. Programme complet à retrouver sur tendaceouest.com







Grand spectacle de jonglage proposé ce soir à Portbail . Venez applaudir Gandini Juggling dan « Smashed » à la salle omnisports à partir de 20h30. Entrées de 4 à 8 euros.