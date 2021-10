Idées loisirs Normandie : Week-end du 26 et 27 novembre

Un marché de l'arbre et du jardin est organisé demain à Dives sur mer. Il est placé sous le thème des pommiers. Ce sera sur la place du marché.



Demain, c'est la traditionnelle brocante de Noël à Condé sur Vire près de Saint Lô. Venez voir l'artisanant, des bibelots, du textile, tout pour égayer vos fêtes de fin d'année. C'est de 9h à 18h dimanche, entrée à 2 euros pour les plus de 15 ans.





Ce week-end c'est la 4ème édition du tremplin « La ruée vers l'Aure » à Bayeux, ça continue ce soir à 20h à la Halle aux Grains avec 6 formations de la région



Jusqu'à dimanche se déroulent les traditionnelles puces caennaises au parc des expositions, entrée 4€





La poterie « au grès du temps » de Lithaire organise demain une cuisson raku (prononcer Rakou) dans leur atelier.

Le raku est une technique de cuisson japonaise. Défournée vers 1000 degrés, la pièce subit un violent choc thermique, suivi d'un enfumage,chaque pièce est unique. L'entrée est gratuite, RDV demain à 15h.





Soirée normande au El Camino de Caen : soirée pommeau, teurgoule et débarquement. RDV ce soir à 20h30.





Ce matin, c'est un « samedi découverte » qui vous est proposé à CREA Mondeville. A partir de 4 ans, les enfants pourront découvrir le cirque.Ils s'amuseront comme des petits fous à partir de 10h et à la fin de la séance, à 11h30 un en-cas leur sera proposé. 15 euros la matinée, réservez au 02 31 84 19 53.





Le biscuit de Ste Mère Eglise ouvre une section Chocolaterie! Et pour fêter l'événement, la boutique vous convie à un week-end portes ouvertes.

Durant ces 2 jours, vous pourrez déguster leurs classiques biscuits mais aussi leurs nouveaux chocolats. Une tombola est organisée chaque jour pour vous faire remporter un panier garni, et puis le dimanche après-midi , des animations festives sont aussi au programme. C'est de 10h à 18h30.





Humour demain au zénith de Caen avec Michèle Bernier. Elle présente son spectacle « Et pas une ride » .Après son succès du Démon de midi en 2003 où la comédienne s’intéressait à la quarantaine épanouie, Michèle Bernier a décidé cette fois-ci d’aborder la cinquantaine… radieuse et épanouie!

Objectif: Oublier le temps qui passe ainsi que l’entourage qui peut vous rappeler que vous n’êtes plus toute jeune. Michèle Bernier veut donc nous prouver qu’être une femme de 50ans et être épanouie, c’est compatible! C'est à 16h demain au zénith.





Toute la journée à Pierreville, une foire aux cadeaux est organisée à la salle communale. Des exposants de tous genres seront là : bijoux, lingerie, déco, soins beauté... Il y aura aussi des dégustations organisées. De nombreuses idées cadeaux à découvrir de 10h à 19h.





La chanteuse belge Selah Sue que vous avez découvert avec « Raggamuffin » sur Tendance Ouest est en concert à Alençon ce soir dans la salle de La Luciole. C'est à 21h.







Les adultes et enfants du choeur de Noël de "Quand on chante, Canton chante" interpréteront chants de Noël et gospels à l'église de Blainville-sur-Mer. A l'issue du concert, un goûter est offert à la salle des fêtes de la commune. C'est Gratuit et c'est demain à partir de 15h.





Thomas Dutronc est en concert dans la région. IL chantera au festival « Jazz en ouche » qui se termine demain. Il pourra vous présenter son album sorti le mois dernier. Entrée 20€avec une 1ère partie surprise. RDV à la salle de Verdun à l'Aigle . C'est à 20h30.





Ce week-end, de 10h à 18h, le port de Ouistreham accueillera de nombreux exposants pour la 1ère fête de la coquille et de la gastronomie.Durant ces 2 jours, vous retrouverez en plus des dégustations des animations musicales avec des concerts de chants marins.



Le Méga CGR de Cherbourg diffuse la comédie musicale Mozart l'Opéra Rock en 3D. Séances à 14h et 16h et demain à 11h. Tarif en prévente : 16€ et 19€ sur place.





Concert ce soir organisé par le big band café d'Hérouville Saint Clair mais présenté, une fois n'est pas coutume, au zénith de Caen. C'est Ben l'Oncle Soul qui sera la vedette. Il viendra chanter ses tubes qui lui ont permis de décrocher une victoire de la musique. « Elle me dit », Petite sœur ou encore Soulman, venez chanter avec lui à 20h au zénith. Vous avez pu gagner vos places grâce à Tendance Ouest.





En football CFA 2 Granville reçoit Deauville et Mondeville-Guincamp 2 à 18h.

En CFA, Avranches jouera à l'extérieur face à Plabénec tandis que Caen jouera dimanche face à Mantes.

Enfin en Ligue 1 Caen se déplace à Bordeaux, une rencontre à suivre en fil rouge samedi soir sur tendanceouest.com dès 18h45





C'est parti pour la 10ème édition de « Noël d'ici et d'ailleurs » au Centre culturel de Saint-Lô. Jusqu'à ce soir, vous découvrirez une panoplie de petits cadeaux originaux “d'Ici et d'Ailleurs”, représentant différents pays. Découvrez la fête de Noël et ses traditions, à travers le monde. Plus d'infos sur saint-lo.fr.







La tournée des Transmusicales s'arrête ce soir au Normandy à Saint Lô. JUVENILES / FIFTY MILES FROM VANCOUVER et les PINK FISH chanteront toute la soirée. Début à 20h.





13ème Marché de l’Avent de Sartilly ce week-end. Cette année le thème du décor sera le Noël Provençal. La Pastorale des Santons de Provence, le Pastrage, les treize desserts, le Cacho fio, le Gibassier ; des mots qui évoquent le « midi »… RDV de 10h à 18h à la salle culturelle de Sartilly.