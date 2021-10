Idées loisirs pour le week-end du 22 et 23 septembre

Samedi 22 septembre

venez visiter le pavillon des énergies au Dézert et en plus rencontrez Rély Alnet, rameur du Cotentin qui viendra vous présenter son bateau. Les animations débuteront dès 15h, l'entrée est libre.



Une rencontre littéraire autour du « Dictionnaire amoureux du cheval » se déroule ce soir au Centre International de Deauville,à 18h. Une séance de dédicace est prévue à la fin de la rencontre.







L’Office de Tourisme et d’Animation, la municipalité de Villers-sur-Mer et la Communauté de communes Coeur Côte Fleurie organisent une opération plage propre toute cette matinée. Cette opération sera l’occasion de réaliser un geste responsable sur le terrain et d’établir la réalité de la situation. Entre amis ou en famille, réalisez un geste solidaire en toute convivialité au départ de l’Office de Tourisme à 9h30.



Vous l'avez aimé lors de sa venue au Tendance Live Show en juin dernier, ne manquez pas son retour dans la région ce soir :Helmut Fritz est au Freedom club à Cherbourg. Il mettra l'ambiance avec un show live.

Dimanche 23 septembre

A la maison de la rivière et du paysage de Ségrie-Fontaine-Bréel, « faites des légumes et des jardins ». Concerts, animations, concours, marché du terroir et de l'artisanat... L'entrée est libre de 10h à 18h.



Dans le cadre de la fête nationale des Voies Vertes dans l'Orne , découvrez des animations. A Condé-sur-Huisne, rand vélo gratuite de 19 ou 40km, le même jour sur la Voie verte à Mortagne-au-Perche (randonnées pédestres) et à Alençon (initiation au roller).



Ne manquez pas le rallye touristique organisé par la communauté de communes du Haut Perche. En voituire, moto ou vélo, vous devrez répondre aux énigmes proposées. C'est gratuit, départ entre 9h et 10h aux muséales de Tourouvre.





La fête de la gastronomie se termine à Falaise. Derniers jours pour profiter des animations sportives au centre aquatique, du défilé de goustiers et du concours de teurgoule. Plus d'infos sur tendanceouest.com







La journée est consacré aux abeilles à l'écomusée du perche. Découvrez le travail des butineuses et fabricantes de miel de 10h30 à 18h.





c'est le trophée de Normandie de Karting au circuit de la Manche du Karting club Saint Lô-Coutances. Les meilleurs pilotes de la région s'affronteront sous vos yeux. L'entrée est gratuite.





Le Lions Club de L'Aigle organise une grande collecte de textiles au profit de Médico Lions Club. Des points de collectes se trouvent dans Le Pays de L'Aigle et sa région, La Ferté Frênel, ste Gauburge, Rugles, Crulai, Aube, Le Sap, Rai, St Ouen et les communes environnantes.

Tout le week-end

Aujourd'hui, demain et lundi, c'est la foire Saint Macé de Saint James. A 10h30, inauguration par le jeune marié Thierry Olive. Vous retrouverez le traditionnel éco-village, la braderie et les foires agricoles.



Enfin ne manquez pas le Varembert music festival ce week-end à la ferme culturelle du bessin. Concerts jazz, musique du monde, spectcle jeune public, il y en a pour tous les gouts ! Ca commence à 19h.



Ne manquez pas le salon de l'habitat d'Alençon tout ce week-end! Plus de 90 exposants seront présents pour vous orienter dans vos projets de construction, rénovation, isolation, chauffage, jardin et décoration. C'est au parc des expositions.



Ce week-end, profitez de « sentez vous sport », ce RDV national qui vous permet de découvrir touts les sports. RDV à Alençon, Omaha Beach, Coutanes, Caen, Putanges, Hérouville, Carentan, la Ferté Macé ou encore Blainville sur mer. Tous les lieux où la manifestation s'installe sont à retrouver sur tendanceouest.com







L'opération Tous au restaurant a été créée par Alain Ducasse et propose dans les restaurants participants 1 menu acheté= 1 menu offert. Réservez dès maintenant. La liste des établissements est à retrouver sur tendanceouest.com