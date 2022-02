Idées sorties en Basse-Normandie : week-end du 9 et 10 février

Samedi 9 février

Bal folk à Ségrie Fontaine organisé en soutien à l'Association de Loisirs du Val de Rouvre (ALVR). "La charrière à Zidore" qui se chargera de l'animation musicale. C'est à 20h30 salle Marcel Robine.

A 15h, 4e Cross country de Cerisy-Pays de Flers sur le Mont de Cerisy. Inscriptions sur place à 14h. Des boucles de 1,7 km, 4,5 km, 5,6 km et 8,4 km sont proposés ! Renseignements sur montillyloisirsevasion.over-blog.com.

Le Spectacle Voca People est une véritable prouesse vocale a Cappella ! Déjà vu par plus de 500.000 spectateurs ! C'est à 20h au Zénith de Caen.

Les Compagnons d'Emmaüs d'Alençon organisent leur vente exceptionnelle du 2e samedi du mois, de 10h à 17h30 afin de satisfaire le maximum de personnes.

Boule est en concert à Saint Hilaire sur Risle avec l'association La classe. Il a sorti un album : "Petit-fils de Fantômas". 11 chansons aux sonorités énigmatiques, aux textes ciselés et à l’humour souvent grinçant, parfois noir et toujours mystérieux. RDV à 21h pour le voir sur scène .

Chorale à Bayeux à 18h. La joie d'vivre chantera à L'Auditorium. C'est gratuit.

Le Tekn'ouche présente sa 3e édition à L'Aigle. Le festival électro a invité 4 groupes ou artistes: DJ Skillz, Dead rock machine, N3v3rstop et Dazzle. RDV à 20h30 salle de Verdun à L'Aigle.

La compagnie des enfants perdus vous proposent son spectacle "El presidente" à la Salle Daniel Rouault, 46 grande rue au Mêle-sur-Sarthe. La représentation 1h15 sans entracte. A partir de 8 ans. Tarif plein 10 €. Tarif réduit 8 € pour les moins de 12 ans. RDV à 20h30.

Sources est un spectacle de hip-hop qui se déroule à Condé-sur-Vire. salle Condé espace à 20h30 par la Cie Dessources.

Soirée dub-rock à Saint Lô. Les ateliers art plume invitent Guns of Brixton, Sugartown Cabaret, The Hectic Dull Sound et Explicit Silence. Début à 20h30.

Dimanche 10 février

3e Jazz Dudim à Caen. Rendez-vous à 17h au conservatoire. En première partie, le quartet du pianiste bas-normand François Chesnel, Kurt Weill Project, suivi de orTie, duo ayant remporté quatre prix sur six au dernier tremplin de Jazz à Oloron !

Tout le week-end

3e étape du championnat de France de Horse Ball au pôle hippique de Saint lô, un rendez-vous incontournable pour les passionés de sports équestres, mais aussi pour tous les curieux. Les équipes de la région font partie de l'élite. Venez les soutenir samedi à partir de 14h30 et dimanche à partir de 15h.

La Saint Valentin approche et elle se prépare dès ce week-end avec les commerçants de Saint Lô. Dans le centre ville ils vous proposent leurs bons plans. Des centaines de cadeaux sont à gagner dont 1 rituel en duo chez Tendance Spa.

Le meeting des maîtres de Caen se tient ce week-end à Hérouville Saint-Clair. Durant 2 jours, des compétiteurs de plus de 500 clubs de toute la France s'affronteront dans les bassins pour cette compétition de natation. Des nageurs de niveau mondial seront présents. Le public peut venir gratuitement. C'est à la piscine Montmorency à partir de 14h samedi et dès 8h dimanche.



La 139ème édition du Carnaval de Granville a démarré vendredi 8 février ! Au programme de samedi, Cavalcade des Enfants, Bal des enfants, Samedi en Fanfares dans les rues . Dimanche Grande Calvacade avec 40 chars et fanfares festives. 3 départs ! Rue du Port, Rue Des Juifs et Place Foch. Tendance Ouest vous fera vivre en direct cette grande calvacade avec une émission spéciale entre 14h et 17h réalisée depuis Granville.