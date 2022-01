Idées sorties en Basse-Normandie pour ce week-end

Samedi 2 février

Soirée salsa à Saint-Hilaire-sur-Risle : vous pourrez entendre Los del Monte avec Alexis Cespades à la trompette . Un concert proposé à partir de 21h par l'association La classe.



2e représentation du Spectacle "From London To Rio" à la Salle Polyvalente Chantereyne de Cherbourg. Ce gala réunit gymnastes locaux et athlètes européens de très haut niveau sur l'ambiance Londres 2012 - Rio 2016 des Jeux Olympiques. C'est à 18h.

Grande soirée Solidaire à la Luciole à Alencon à partir de 17h. Débat Public sur les Musiques Actuelles avec les directeurs des Salles de la Région. Ensuite dès 21h. Concert sur place des groupes Guns Of Brixton, Bow Low, The Lanskies, et Superpoze. C'est une entrée Solidaire : vous venez et donnez ce que vous voulez.



Meeting de Mondeville ! Rendez-vous à partir de 19h dans la Halle Michel D'Ornano. Première épreuve avec les séries du 60m haies. Les courses s'enchaîneront jusqu'à 21h et le 400m haies avec notamment la présence de Félix Sanchez, champion olympique.

Dimanche 3 février

7e édition de la Foire aux affaires à Argentan. Une trentaine d’exposants seront présents pour vous proposer les meilleurs prix. L’entrée est libre et gratuite de 10h à 18h au hall des expositions.

Saint-Lô accueille les championnats régionaux de cross-country. 30 ans que les meilleurs coureurs normands n'étaient pas venus dans la préfecture de la Manche.

Tout le week-end

Tout ce week-end, les meilleurs archers des départements de la Manche et du Calvados vont tenter de remporter la médaille d'or lors des championnats départementaux. L'élite manchoise s'affronte samedi et dimanche à Saint-Lô, dans le nouveau gymnase de Saint-Ghislain. L'élite du Calvados se rencontrera également tout le week-end à Falaise salle de la crosse. L'entrée est gratuite dans les 2 cas.

Jusqu'à dimanche, les meilleurs joueurs de scrabble de la région sont à Villers sur Mer. Ils sont 200 à s'affronter pour la 4ème édition du festival de la côte fleurie. Le public est convié à assister au tournoi au stade André Salesse.

Salon de l'habitat de Bernay. De nombreux professionnels seront sur place pour vous renseigner, vous donner des conseils. Plus d'infos sur bernay-shopping.com.

Tout ce week-end c'est le salon du mariage et de la fête à Avranches. Tous les professionnels du mariage vous donnent rendez-vous à la salle Victor Hugo dés 14h. Samedi 2 février nocturne jusqu'à 23h ! L'entrée est fixée à 5€. Plus d'infos ici.

Tendance Ouest est aussi partenaire du 25ème Salon de l'habitat de La Ferté Macé, ce samedi et ce dimanche de 10h à 19h, salle Guy Rossolini. Au programme, construction, ameublement, cuisines, services à l’habitat, économies d’énergies, habitat autonome, décoration intérieure. Sur l'espace Tendance Ouest gagnez votre téléviseur LED 32 pouces avec votre magasin Pulsat de la Ferté-Macé.

Faites laver votre voiture en faisant une bonne action ce week-end dans le sud-Manche. Les élèves du BTS Agro-Equipement du Lycée Claude Lehec ont besoin de vous pour financer un voyage d'études en Italie. Pour 5€ ils laveront l'extérieur de la voiture et 8€ pour l'intérieur-extérieur. RDV de 8h30 à 17h samedi 2 février, et de 9h à 12h30 dimanche 3 février à Saint Hilaire-du-Harcouët, rue Dauphine .

Dès ce week-end, plongez vous dans l'ambiance du carnaval de Granville. Venez faire un tour aux portes ouvertes des Hangars du Carnaval ! Vous aurez un aperçu de ce qui circulera dans les rues la semaine prochaine. 40 thèmes ont été choisis pour cette édition 2013. RDV zone de la Parfonterie de 10h à 19h les 2 jours.