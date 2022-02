Idées sorties en Basse-Normandie : week-end du 16 et 17 février

Samedi 16 février :

Ce samedi à Bayeux à la Halle aux Grains venez découvrir l'artiste LOIC LANTOINE ! Quoi de mieux qu'un poète pour ce week-end autour des arts de la parole ! Sculpteur de mots, moissonneur du verbe, Loïc Lantoine vient à Bayeux présenter son dernier album. RDV à 21h à la Halle aux Grains.



A L'Aigle ce samedi : 2 Rendez-vous. LES CAFES DU SAMEDI parlera des écrivains d'Amérique du Sud ... Un café littéraire servi par la Médiathèque de L'Aigle à 10h30. Entrée gratuite.

Et puis cet après midi l'Ecole de musique rend Un hommage à Charlie Mingus dirigé par Damien Roulière. C'est l'Eagle Big Band à 17h30 à l'Amphi des Tanneurs- Entrée gratuite là aussi.



Dernier jour pour les animations de la Saint Valentin chez les commerçants de Saint Lô. Toute une année de soin à pratiquer en duo est à remporter : un cadeau d'une valeur de 2000€ chez Tendance Spa. Balades en limousine et portrait d'amoureux seront à faire gratuitement. Toutes les infos à retrouver sur tendanceouest.com



A l'asso la classe de Saint Hilaire sur Risle, Kévin Doublé & Eric 'C proposent ce soir un voyage au coeur du blues rural et urbain en interpretant avec feeling un repertoire traditionnel riche et chaleureux. C'est à 21h.



A Caen, Inauguration du « 43e », ancien poste de commandement de la caserne Claude-Decaen . Des animations auront lieu de 14 h à 17 heures sur place pour le quartier Rive droite au 16, avenue Capitaine Georges Guynemer. Une équipe polyvalente de onze agents professionnels du service public répond à vos questions (action sociale, état civil, scolarité, voirie, animations de quartier, environnement). Plus d'infos sur tendanceouest.com



Aujourd'hui, ne manquez pas « Alençon BMX Flatland Contest » à la Halle au Blé. Au programme démonstration et compétition internationale de BMX, avec des pilotes de très haut niveau. L'entrée est gratuite, ça commence à 13h. Plus d'infos sur tendanceouest.com

Dimanche 17 février

Dimanche, vous pourrez assister à l'open de Caen de Taekwendo. La butte et la ligue vous proposent des démonstrations et compétitions. Vous pourrez voir des combattants, et des démonstrations de nunchaku. Les plus aguerris casseront même des planches. RDV au gymnase Marcel pagnol de 10h à 16h30. L'entrée est gratuite. Infos sur notre site internet.

Tout le week-end

Ce week-end à Granville il y a un festival de théâtre amateur. Le lion's club vous propose 2 pièces interprétées par des troupes de la région. Il y aura à 20 h 30 « Tailleur pour dames » de Georges Feydeau par le théâtre des Embrouilles de Villedieu. Et demain à 17 h, « Tout baigne » une comédie de boulevard, par la troupe « Les troubles fêtes » d’Hambye. C'est 10€ la pièce, 15€ les 2. L'intégralité des recettes sera reversé au centre d'accueil de jour Alzheimer de l'hopital de Granville.



Ce week-end, Saint Lô accueille la 8ème édition du salon des étalons de sport en Normandie. Des étalons célèbres seront présents et les propriétaires de juments pourront trouver de quoi faire de beaux poulains.



La ville de St Lô organise jusqu'à lundi son salon de l'habitat et de la décoration au parc des expositions de la ville. De nombreux exposants vous attendent en non-stop de 10h à 19h au parc expo de St Lô.



Avis aux futurs mariés ce week-end c'est le salon du mariage de Granville. Plus de 40 exposants seront présents : habillement, bijoutiers, traiteurs, fleuristes ... Trois défilés par jour seront organisés. Des cadeaux seront également à remporter sur place. Rendez-vous de 10h à 19h, salle de Hérel. L'entrée est à 3€, gratuite pour les enfants.



Enfin, coup d'envoi du festival « Tout feu tout flamme » dans le Perche. Ce festival pluri disciplinaire est chapeauté par l'éco-musée du perche. Vous avez jusqu'au 10 mars pour en profiter. Plus d'infos sur tendanceouest.com