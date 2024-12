Cherbourg. Après son moment de gloire, le homard bleu reprend la mer

Dans la nuit du 6 au 7 décembre, un pêcheur a capturé un homard bleu électrique "de la queue aux antennes" au large de Cherbourg. Il a présenté sa trouvaille rarissime au Vivier, une poissonnerie du centre-ville de Cherbourg. Après quatre jours de célébrité, l'animal a été relâché dans la mer.

Le homard reprend la mer

Pendant quatre jours, journalistes, photographes, caméras et curieux défilent à la boutique pour observer l'étonnant animal. Mercredi 11 décembre, le spécimen a été relâché à la mer au plus proche du lieu où il a été pêché.

"Nous avions contacté la Cité de la Mer pour le lui proposer. L'animal doit être placé dans certaines conditions qu'elle ne pouvait offrir, et puis ils ont déjà de nombreux homards exceptionnels. Alors ils ont décliné notre proposition", explique Thomas Poinsignon le gérant de la poissonnerie.

Un homard rarissime, un pour un à deux millions

La couleur bleue de l'animal serait due à un défaut de pigment orange, une anomalie génétique. - Poissonnerie Au Vivier - Cherbourg

A l'arrivée du homard dans la poissonnerie, c'était la stupeur. "C'est un animal exceptionnel, une couleur vraiment d'un bleu flashy. On a vérifié sur Internet, c'est un spécimen bleu pour un à deux millions de homards ordinaires. C'est encore plus rare que les homards albinos", détaille encore le gérant de la poissonnerie. Selon lui, la couleur de l'animal serait due à une anomalie génétique. "Il y a deux pigments principaux dans la carapace du homard : l'orange et le bleu. Celui-là ne dispose pas de pigment orange, ce qui explique ce bleu exceptionnel."

Un autre homard bleu électrique avait été pêché à Saint-Gilles-Croix-de-Vie il a un peu plus d'un an.