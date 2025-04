Cherbourg. La gare maritime en 1937 comme si on y était

À Cherbourg, une toute nouvelle animation a vu le jour dans le grand hall de la Cité de la Mer. L'expérience allie la réalité augmentée et le passé des bâtiments pour mettre en lumière l'histoire de la gare transatlantique. "C'est une première en Normandie, d'habitude ce genre d'animation se déroule dans une pièce de 25 ou 30 m², rarement plus. Là tout est organisé dans le grand hall de l'ancienne gare maritime, c'est-à-dire près de 3 000 m²" explique fièrement Alexandre Lanoë le directeur de la Cité de la mer.

Cherbourg Transatlantique : La nouvelle expérience immersive de la Cité de la Mer

Cherbourg, le 14 avril 1937

Le visiteur qui enfile le casque de réalité virtuelle est tout de suite plongé dans l'histoire et plus précisément dans la gare maritime transatlantique le 14 avril 1937. "C'est très étonnant, je vois le vrai décor du grand hall et les autres visiteurs, mais sur ce décor viennent s'ajouter des personnages et des ornementations de l'époque. Par exemple derrière vous il y a un pilier qui n'existe plus aujourd'hui et là-bas, un train" explique un visiteur déjà conquis par l'attraction. Pendant 35 minutes, les visiteurs peuvent longer les quais, et même écouter les interactions des personnages de l'époque. "ça parle allemand, anglais, français… Là on a un marchand de journaux qui annonce les nouvelles du jour, et ici deux voyageurs discutent. On apprend par exemple que Hitler est en train de négocier l'achat de cuivre avec le gouvernement belge" détaille un autre touriste.

Munis d'un casque de réalité virtuelle, les visiteurs déambulent dans le grand hall de la Cité de la Mer à la découverte de la gare transatlantique le 14 avril 1937

Et dans le scénario, tout est historique : les personnes ont réellement existé et les nouvelles des journaux sont réellement celles de Cherbourg le 14 avril 1937. L'ouverture de l'animation, initialement prévue le 5 avril 2025 a été repoussée, l'expérience devrait être prête pendant le printemps.

La visite de 35 minutes se déroule exclusivement dans le grand hall de la Cité de la Mer, côté tarifs, il faudra compter 11€ par personne